Финансовый «гороскоп»: каким будет курс доллара к концу лета

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 37 0

На стоимость американской валюты в это время могут повлиять ряд нескольких факторов.

Что будет с курсом доллара к концу лета

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Григорьева

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Александр Гриф назвал вероятным до конца лета курс 82-86 рублей за доллар

Курс доллара к рублю в конце лета будет плавно расти, без резких потрясений. Однако не стоит исключать два других варианта развития событий. Ими в беседе с Lenta.ru поделился экономист Александр Гриф.

По словам эксперта, именно умеренное ослабление рубля — наиболее реалистичный вариант. Он отметил, что к концу августа американская валюта в диапазоне 82-86 рублей.

«Базовый сценарий — умеренное ослабление рубля без шока, вероятность около 55 процентов. Его логика такая: ставка остается высокой, текущий счет — положительным, а снижение деловой активности летом частично сдерживает спрос на импорт», — сказал специалист.

Менее вероятным Гриф назвал «сценарий более заметного ослабления», при котором курс доллара будет на уровне 85-93 рублей. Эксперт считает, что вероятность реализации этого сценария составляет около 30 процентов.

«Он реализуется, если после заседания ЦБ 24 июля рынок заложит более быстрое снижение ставки, импорт продолжит расти быстрее экспорта, а нефтяные скидки по Urals сохранятся», — сообщил экономист.

Третий вариант — «стресс-сценарий» с вероятностью около 15 процентов. Гриф заявил, что при таком раскладе доллар сможет достичь отметки 100 и более рублей. При этом специалист уточнил, что этот вариант осуществится при появлении серьезных шоковых ситуаций.

«Он требует одновременного сочетания нескольких шоков: новых жестких санкций по банкам и внешним расчетам, ухудшения нефтяной конъюнктуры или дальнейшего расширения дисконта Urals, а также более быстрого смягчения рублевых ставок. Сам Банк России считает свой „рисковый“ сценарий 2026 года сценарием с низкой вероятностью», — добавил эксперт.

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