Два человека погибли в Крыму в результате атаки ВСУ

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 49 0

Еще один человек ранен.

Атака ВСУ на Крым сегодня 17 июля — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Два человека погибли, один ранен в результате удара ВСУ в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«В результате очередной вражеской атаки на северный Крым погибли два человека, еще один получил ранения. Искренне соболезную родным и близким погибших. Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления. Республиканские органы власти окажут необходимую помощь и поддержку», — уточнил глава региона.

Территория РФ регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции. О ней президент России Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами, атакуя мирные населенные пункты и гражданское население.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Севастополе была пресечена подготовка теракта у памятника в честь 300-летия флота России. В сообщении ФСБ значится, что задержанный мужчина весной 2025 года прошел обучение работе со взрывными устройствами (ВУ), в том числе научился их изготавливать и затем, летом, изготовил ВУ. Применить устройство ему не позволили сотрудники ФСБ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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