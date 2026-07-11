Москва ушла под воду: ливень с градом накрыл столицу

Непогода уже осложнила ситуацию в нескольких районах города.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru
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На Москву обрушился мощный ливень с градом
На Москву обрушился мощный ливень с градом. Из-за плотной стены осадков в отдельных районах столицы резко ухудшилась видимость — жители сообщают, что из окон невозможно разглядеть даже соседние дома. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.
Стихию сопровождают сильные порывы ветра, раскаты грома и яркие вспышки молний. Непогода создает сложную обстановку на дорогах и заметно осложняет передвижение по городу.
По прогнозам синоптиков, дождливая погода может задержаться в столичном регионе до понедельника. Жителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, соблюдать осторожность на улице и не укрываться под деревьями во время грозы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ГУ МЧС по Москве предупредили о возможных последствиях непогоды. Среди рисков — падение деревьев, повреждение рекламных конструкций и линий электропередачи, а также аварии, которые могут привести к затруднению движения и повреждению автомобилей. В МЧС также напомнили об опасности грозы: молнии могут повредить сооружения, не оснащенные специальной защитой.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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