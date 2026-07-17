Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли часто ездит с матерью в Россию и хочет купить дом в Москве или Санкт-Петербурге. Об этом она рассказала в беседе с «Известиями».

Девушка также начала процедуру получения российского гражданства. По словам Ривелли, многие ее соотечественники любят Россию.

«Я не знаю ни одного итальянца, у которого возникли бы проблемы из-за поездок в Россию», — рассказала она.

Итальянцы любят Россию за ее культурные и природные богатства. Кроме того, те из них, кто знает историю, благодарны за то, как часто русские приходили их стране на помощь.

Ривелли также отметила, что гордится своими русскими корнями и не намерена менять позицию из-за политической ситуации. Мать Найке учила ее, что художник созидает прежде всего для людей, а не для политики.

«Поэтому мы всегда будем возвращаться в Россию — там наши друзья, семья, ведь мы наполовину русские», — подчеркнула она.

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