Дочь Орнеллы Мути хочет купить дом в России

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 37 0

Найке Ривелли также начала процедуру получения российского гражданства.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли часто ездит с матерью в Россию и хочет купить дом в Москве или Санкт-Петербурге. Об этом она рассказала в беседе с «Известиями».

Девушка также начала процедуру получения российского гражданства. По словам Ривелли, многие ее соотечественники любят Россию.

«Я не знаю ни одного итальянца, у которого возникли бы проблемы из-за поездок в Россию», — рассказала она.

Итальянцы любят Россию за ее культурные и природные богатства. Кроме того, те из них, кто знает историю, благодарны за то, как часто русские приходили их стране на помощь.

Ривелли также отметила, что гордится своими русскими корнями и не намерена менять позицию из-за политической ситуации. Мать Найке учила ее, что художник созидает прежде всего для людей, а не для политики.

«Поэтому мы всегда будем возвращаться в Россию — там наши друзья, семья, ведь мы наполовину русские», — подчеркнула она.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.32
0.36 89.33
0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:29
«На генетическом уровне»: еще одна дочь Джигана и Самойловой захотела сбрить брови
19:12
В Раду внесли законопроект об увеличении штрафов за языковые нарушения
19:11
«Теперь они вместе»: телеведущая Мцитуридзе о смерти вдовы Маслякова
18:54
Украинское правительство назначило врио глав Минобороны и МИД
18:51
Картонный майдан: протесты на Украине перешли в круглосуточный режим
18:48
Особенность рельефа: в Канаде образовался кратер из-за метеорита

Сейчас читают

Варенье из крыжовника на зиму: 10 лучших рецептов, которые точно стоит попробовать
«О прибыли не думаю»: Галыгин о самой ценной мотивации в озвучке
«Пусть у всех будут мамы!» — Галыгин о боли разлуки ребенка с матерью
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео