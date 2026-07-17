Омбудсмен Львова-Белова рассказала о будущем спасенной из Константиновки Софии

Десятилетняя София, которую российские военнослужащие эвакуировали из подвала разрушенного дома в Константиновке, в ближайшее время может воссоединиться с родственниками, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в личном Telegram-канале.

«У девочки все хорошо. Вместе с профильными ведомствами ДНР работаем над документами. Находимся на связи с родственниками, с которыми София, еще живя в Константиновке, поддерживала контакт», — написала Львова-Белова.

Омбудсмен сообщила, что София поддерживала связь с родственниками еще до эвакуации и сама хочет жить с ними. Близкие уже готовят для девочки комнату, а региональные и федеральные ведомства сопровождают процесс передачи ребенка в семью.

Львова-Белова призвала с пониманием отнестись к ситуации и не создавать вокруг ребенка лишнего информационного шума. По ее словам, сейчас для Софии важнее всего спокойствие и возможность как можно скорее вернуться к нормальной жизни в кругу родных.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что девочку из Константиновки хочет взять под опеку жена одного из спасших ребенка военнослужащих.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.