Омбудсмен Львова-Белова рассказала о будущем спасенной из Константиновки Софии

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Алена Куликова
Алена Куликова 54 0

Вместе с профильными ведомствами ДНР уполномоченная по правам ребенка помогает с документами девочки.

Что будет с девочкой из Константиновки

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

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Десятилетняя София, которую российские военнослужащие эвакуировали из подвала разрушенного дома в Константиновке, в ближайшее время может воссоединиться с родственниками, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в личном Telegram-канале.

«У девочки все хорошо. Вместе с профильными ведомствами ДНР работаем над документами. Находимся на связи с родственниками, с которыми София, еще живя в Константиновке, поддерживала контакт», — написала Львова-Белова.

Омбудсмен сообщила, что София поддерживала связь с родственниками еще до эвакуации и сама хочет жить с ними. Близкие уже готовят для девочки комнату, а региональные и федеральные ведомства сопровождают процесс передачи ребенка в семью.

Львова-Белова призвала с пониманием отнестись к ситуации и не создавать вокруг ребенка лишнего информационного шума. По ее словам, сейчас для Софии важнее всего спокойствие и возможность как можно скорее вернуться к нормальной жизни в кругу родных.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что девочку из Константиновки хочет взять под опеку жена одного из спасших ребенка военнослужащих.

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