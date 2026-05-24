Взрывы прогремели в Киеве

Серия мощных взрывов прогремела в Киеве. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.
«В Киеве прозвучали взрывы», — говорится в публикации.
Позже телеканал заявил о новых взрывах в городе.
Информацию подтвердил столичный мэр Виталий Кличко. Он отметил, что взрывы, которые переросли в возгорания, зафиксированы в нескольких районах города — Шевченковском, Подольском и Голосеевском.
Сейчас на всей территории страны объявлена воздушная тревога.
Накануне российский лидер Владимир Путин потребовал от Министерства обороны РФ разработать предложения в ответ на теракт киевского режима в ЛНР. ВСУ ночью 22 мая ударили по колледжу и общежитию в Старобельске, в котором находились 86 несовершеннолетних. Жертвами атаки ВСУ стал 21 человек, еще 63 получили ранения. В республики объявили двухдневный траур по погибшим.
Ранее Глава Вышгородской районной военной администрации Алексей Данчин заявил, что все населенные пункты Киевской области готовят к круговой обороне.
