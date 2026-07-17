Не окрошкой единой: простые и вкусные рецепты холодных супов

Каждый год одно и то же? Но ведь есть десятки других холодных супов, которые не хуже, а иногда и лучше.
Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra
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Когда привычная окрошка уже надоела, а хочется чего-то легкого, свежего и необычного, на помощь приходят холодные супы из разных кухонь мира. Их готовят на кефире, йогурте, айране, свекольном отваре и спелых овощах — одни получаются нежными и сливочными, другие яркими и насыщенными.
Многие такие блюда готовятся за считанные минуты, не требуют сложных ингредиентов и отлично подходят для летнего меню. От балканского таратора до испанского гаспачо — собрали пять холодных супов, которые могут стать вкусной альтернативой привычной окрошке.
Рецепты освежающих летних супов — в материале 5-tv.ru.
Болгарский аналог окрошки: рецепт холодного супа — таратор
Этот суп — близкий родственник окрошки, но на кисломолочной основе. Его готовят в Болгарии, Греции, Турции и на Балканах. Основа — густой йогурт, а главные вкусы — огурец, чеснок, укроп и грецкий орех. В жару он спасает лучше любой газировки.
Ингредиенты (на шесть порций):
- Натуральный йогурт (жирный, без добавок) — 400–500 миллилитров (мл);
- Охлажденная газированная вода — 100–200 мл;
- Огурец — один крупный;
- Грецкие орехи — две-три столовые ложки;
- Чеснок — один-два зубчика;
- Укроп — небольшой пучок;
- Оливковое масло — одна столовая ложка;
- Соль, черный перец — по вкусу.
Рецепт:
Чтобы приготовить таратор, начните с огурца — очистите его от кожуры и натрите на крупной терке или нарежьте тонкой соломкой. Чеснок пропустите через пресс и разотрите с солью, чтобы он отдал максимум аромата и остроты. Грецкие орехи измельчите в мелкую крошку — в ступке или блендере, главное, чтобы они не превратились в пасту. Укроп мелко порубите.
Все подготовленные ингредиенты сложите в миску, добавьте густой натуральный йогурт без сахара, влейте оливковое масло, посолите и поперчите по вкусу. Затем разбавьте суп газированной водой до желаемой консистенции — чем больше воды, тем легче и жиже получится суп.
Уберите в холодильник минимум на час, чтобы вкусы смешались и раскрылись. Подавать таратор можно с кубиками льда и долькой лимона — это идеальный обед для жаркого дня.
Русский аналог окрошки: рецепт холодного супа — свекольник (холодник)
Самый русский из всех холодных супов после окрошки. В крестьянских семьях его подавали с черным хлебом, а сегодня он возвращается в городские меню. Готовится на свекольном отваре, квасе или кефире.
Ингредиенты (на четыре порции):
- Свекла — две-три средние штуки;
- Кефир (2,5–3,2%) — 700 мл;
- Огурцы свежие — две-три штуки;
- Яйца вареные — три-четыре штуки;
- Зеленый лук, укроп — по пучку;
- Лимонный сок — одна-две столовые ложки;
- Соль, сахар — по вкусу.
Рецепт:
Свеклу можно отварить до готовности, но лучше запечь в фольге — так она сохранит больше сладости и глубины вкуса. Остывшую свеклу натрите на крупной терке или нарежьте тонкой соломкой. Свежие огурцы тоже натрите, зелень мелко порубите, а вареные яйца разрежьте на четвертинки.
В кастрюлю налейте кефир, добавьте подготовленную свеклу, огурцы и зелень. Посолите, влейте лимонный сок и добавьте совсем немного сахара, чтобы сбалансировать вкус.
Разлейте суп по тарелкам, в каждую положите четвертинку яйца и ложку сметаны — так холодник станет еще сытнее и нежнее.
Испанский аналог окрошки: рецепт холодного супа — гаспачо
Гаспачо придумали в Андалусии, но сегодня его готовят по всему миру. Его любят так же, как и окрошку в России. Классического единого рецепта нет: в каждом регионе Испании — свои добавки. Главное правило — только спелые овощи и никакой термической обработки.
Ингредиенты (на четыре порции):
- Помидоры спелые, мясистые — один килограмм (кг);
- Огурец — одна-две штуки;
- Болгарский перец (красный) — одна штука;
- Чеснок — два зубчика;
- Белый хлеб (черствый, без корок) — 50 граммов (г);
- Оливковое масло — 50 мл;
- Винный уксус (красный) — полторы столовые ложки;
- Соль, перец — по вкусу.
Рецепт:
Сделайте на помидорах крестообразные надрезы, обдайте кипятком и снимите кожуру. Хлеб замочите в холодной воде на пять минут, затем отожмите. В блендере смешайте томаты, очищенный огурец, болгарский перец без семян, чеснок и отжатый хлеб — пробейте до однородности. Добавьте оливковое масло, винный уксус, соль и перец, взбейте еще раз.
Уберите в холодильник минимум на два часа, лучше на восемь — так вкус станет насыщеннее. Подавайте с гренками, рубленым яйцом или льдом.
Простой и быстрый аналог окрошки: рецепт огуречного холодного супа на кефире
Если хочется чего-то совсем легкого и не требующего варки, как и окрошка, этот суп для вас. Никаких яиц, картошки или колбасы, только свежие овощи и кисломолочная основа.
Ингредиенты:
Огурцы свежие — две-три штуки (крупные);
Кефир (или айран) — 500 мл;
Чеснок — один зубчик;
Укроп, петрушка, зеленый лук — по вкусу;
Соль, лимонный сок — по вкусу.
Рецепт:
Огурцы натрите на крупной терке вместе с кожурой — так они дадут больше сока и аромата. Чеснок мелко нарубите, зелень измельчите. Все смешайте в миске, залейте кефиром, посолите и добавьте лимонный сок для свежести. После охлаждения можно подавать.
При желании разбавьте минеральной водой, чтобы суп стал легче и воздушнее. Этот рецепт — база: в него можно добавлять редис, сладкий перец, вареное яйцо или даже креветки, каждый раз получая новый вкус.
Кавказский аналог окрошки: рецепт холодного супа с айраном и зеленью
На Кавказе и в Средней Азии холодные супы на кисломолочной основе — повседневная еда. Их делают из мацони, айрана, чалапа — с зеленью, чесноком, огурцом и иногда нутом. Этот суп не только освежает, но и полезен для пищеварения.
Ингредиенты:
Мацони (или густой айран) — один литр (л);
Айран — 200 мл;
Вода холодная — 150 мл;
Зелень: укроп, петрушка, зеленый лук, кинза, мята — по пучку;
Чеснок — один-два зубчика;
Нут (или турецкий горох) — 100 г.
Рецепт:
Нут замочите на ночь, затем отварите до готовности. Всю зелень и чеснок мелко порубите. Смешайте мацони с водой, добавьте зелень, чеснок и посолите.
Суп прогрейте на медленном огне пять-семь минут, не доводя до кипения. Остудите, добавьте холодный айран и воду, разлейте по тарелкам, в каждую положите нут.
Для быстрого варианта вместо мацони возьмите кефир, смешайте с зеленью, чесноком и мелко нарезанным огурцом — получится не менее вкусно и освежающе.
Нут замочите на ночь, затем отварите до готовности. Всю зелень и чеснок мелко порубите. Смешайте мацони с водой, добавьте зелень, чеснок и посолите.
Прогрейте суп на медленном огне пять-семь минут, не доводя до кипения. Остудите, добавьте холодный айран и воду, разлейте по тарелкам, в каждую положите нут.
Для быстрого варианта вместо мацони возьмите кефир, смешайте с зеленью, чесноком и мелко нарезанным огурцом — получится не менее вкусно и освежающе.
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