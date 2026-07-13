Ножницы вместо маркетинга: мужчина решил стать барбером в 60 лет и обрел счастье

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 10 0

Работа в офисе перестала приносить ему удовлетворение.

Когда не поздно сменить профессию если не нравится работа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

The Guardian: мужчина решил стать барбером в 60 лет и обрел счастье

Житель Новой Зеландии Фил Йейтс бросил успешную карьеру в сфере маркетинга ради профессии барбера в возрасте 60 лет. Его историю рассказало The Guardian.

Мужчина признался, что работа в офисе технологической компании перестала приносить ему удовлетворение. Поэтому он решил реализовать давнюю мечту.

Йейтс записался на курсы парикмахерского искусства, где обучался вместе с молодыми людьми, а затем устроился в элитный барбершоп в Окленде.

«Я ожидал худшего, когда рассказывал отцу о своем решении уйти из маркетинга. Но он ответил: „Это фантастика. Жизнь так коротка“. Его одобрение заставило меня почти расплакаться», - вспомнил Фил.

Бывший маркетолог отметил, что теперь чувствует невероятную энергию и удовлетворение от того, что создает что-то своими руками.

Фил Йейтс переехал в Новую Зеландию из Лондона еще в детстве и всегда увлекался субкультурами, модой и музыкой в стиле рокабилли. Сейчас ему 63 года, он называет себя «рок-барбером» и носит фирменный помпадур.

В свободное от стрижек время он ведет собственное интернет-радио Grits and Grease и слушает виниловые пластинки на джукбоксе 1957 года.

За рабочий день Фил успевает обслужить до 17 клиентов, тратя на каждого около 20 минут. Несмотря на возраст, мастер не чурается базовых обязанностей и сам подметает полы в салоне, утверждая, что движение помогает ему справляться с особенностями внимания.

В будущем Йейтс планирует путешествовать по миру, зарабатывая на жизнь своим новым ремеслом. Он подчеркивает, что смена профессии принесла в его жизнь яркость и внутренний покой, которых ему не хватало долгие годы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
76.66
0.73 87.67
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:15
Неожиданное сочетание: какую необычную обувь рекомендуют носить с шортами летом
15:00
Только отдельные ограничения: в ЕС не согласовали очередной пакет антироссийских санкций
14:52
Дома залиты, урожай уничтожен: Ленобласть и Петербург уходят под воду
14:46
Грузовик с трубами протаранил несколько автомобилей в Москве
14:40
«На меня мост упал»: подробности ЧП в Муравьиной бухте в Приморье
14:35
«Все также нужно есть»: в США миллионы граждан залезают в долги ради покупки еды

Сейчас читают

Британские ВМС «не заметили» танкеры под флагом России и санкциями в Ла-Манше
Топ-10 самых покупаемых и обучаемых пород собак для новичков и профессионалов
Два человека пострадали в Солнечногорске в результате падения обломков БПЛА
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео