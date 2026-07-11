Русофобская пропаганда: Захарова о выступлении Стефанчука в Сербии

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 28 0

По мнению дипломата, представители Киева используют различные международные площадки для распространения антироссийских заявлений.

Захарова прокомментировала выступление Стефанчука в Сербии

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Захарова: антироссийский бенефис Стефанчука в Сербии остался без ответа

Россия выразила сожаление в связи с тем, что антироссийские заявления спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука на конференции в Белграде не получили реакции с сербской стороны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

По словам дипломата, представители Киева используют различные международные площадки для распространения антироссийских заявлений. Она отметила, что выступление Стефанчука стало очередным примером подобной риторики.

«Руслан Стефанчук постарался максимально злоупотребить этой площадкой, чтобы задать тональность и сделать русофобскую пропаганду стержневой темой мероприятия», — говорится в комментарии дипломата.

Захарова также выразила сожаление, что организаторы мероприятия в Белграде, не дали оценки прозвучавшим высказываниям. Она подчеркнула, что общественность Сербии хорошо понимает происходящие процессы на Украине.

Кроме того, Захарова заявила, что украинский политик во время выступления представил Киев исключительно в роли пострадавшей стороны и попытался возложить ответственность за последствия конфликта на Россию. Также она утверждает, что Стефанчук затронул тему российско-сербских отношений.

«Попытался переложить бремя ответственности за все те увечья и раны, которые неонацистский режим нанес некогда процветавшей республике, на Россию», — отметила представитель МИД.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова прокомментировала осквернение мемориального кладбища советских воинов в Нидерландах. Дипломат заявила, что произошедшее на кладбище в городе Лесден стало результатом политики западных стран в отношении сохранения исторической памяти.

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