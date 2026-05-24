Появились кадры ночных ударов по Киеву

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 1 785 0

О взрывах в украинской столице и области пишут в соцсетях.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мощные удары были нанесены сегодня ночью по Киеву. Кадры прилетов оказались в распоряжении 5-tv.ru

На видео показано, как множество ярких огней в небе над несколькими районами города устремляются вниз, после чего раздается грохот.

Ранее в украинской столице прогремела серия взрывов. Городские власти заявили о возгорании в Шевченковском, Подольском и Голосеевском районах в результате прилетов.

Кроме того, взрывы раздались в Черкассах и Кропивницком. Сейчас по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

В ночь на 22 мая киевский режим атаковал учебное заведение и общежитие в Старобельске. Внутри находились 86 подростков. В результате ударов погиб 21 и пострадали 36 человека. Власти республики объявили 24 и 25 мая днями траура. 

Президент России Владимир Путин после теракта в ЛНР поручил Министерству обороны страны предоставить предложения ответа на удары боевиков Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Ускорение Марса: астропрогноз для всех знаков зодиака на июнь 2026

Последние новости

4:20
Новые загадочные сигналы передало радио «Судного дня»
4:02
Двое суток после трагедии: последние новости об ударе по Старобельску
3:38
Открывший стрельбу у Белого дома умер в больнице
3:34
Появились кадры ночных ударов по Киеву
3:03
Взрывы прогремели в Киеве
3:00
Москву ждет резкое похолодание после жары

Сейчас читают

Появились кадры ночных ударов по Киеву
В Балашихе мужчина избил дочь в лифте многоквартирного дома
Разбирают завалы вручную: кадры из разрушенного колледжа в Старобельске
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео