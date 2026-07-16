В Запорожье снесли памятник композитору Михаилу Глинке

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 23 0

Он с 1955 года стоял у здания областной филармонии.

В Запорожье снесли памятник композитору Михаилу Глинке

Фото: www.globallookpress.com/Dmytro Smolyenkoukrinform

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В подконтрольном Киеву Запорожье демонтировали памятник русскому композитору Михаилу Глинке, который находился у здания областной филармонии с 1955 года. О сносе монумента сообщило агентство УНИАН.

Памятник располагался рядом с концертным залом имени Глинки и был одним из последних объектов в городе, связанных с российским культурным наследием. При этом, как отмечает агентство, планов по переименованию концертного зала пока не объявляли.

Весной 2024 года Институт национальной памяти Украины включил Глинку (1804–1857) в список «имперских» деятелей культуры. Местным властям рекомендовали убрать из публичного пространства объекты, связанные с представителями этого перечня.

В список также вошли Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Александр Грибоедов, Иван Бунин, Модест Мусоргский, Гавриил Державин и Иван Тургенев.

В заключении Института национальной памяти отмечалось, что Глинка является одним из наиболее известных русских композиторов и символом русской культуры. Ведомство указывало, что сохранение связанных с ним объектов на Украине создает представление об общей истории и культуре двух народов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве приняли решение о демонтаже памятника писателю Михаилу Булгакову на Андреевском спуске. О сносе монумента сообщила украинская журналистка Екатерина Некречая, опубликовав кадры с процессом демонтажа. На видео видно, как памятник, обернутый защитным материалом, грузят на транспорт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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