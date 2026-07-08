Лантратова: международные организации признают преступления Киева

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 52 0

Сведения о каждом подобном случае направляются в ООН и ОБСЕ.

Реакция международных организаций на преступления Киева

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Международные правозащитные организации впервые за продолжительное время начали реагировать на обращения российской стороны, касающиеся преступлений Киева против мирного населения. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, сведения о каждом подобном случае направляются Верховному комиссару ООН по правам человека, в Совет ООН по правам человека и ОБСЕ. Омбудсмен отметила, что в последнее время от этих организаций стали поступать ответы, в которых признается наличие самих фактов преступлений. Лантратова подчеркнула, что такой отклик со стороны международных структур стал первым за долгое время.

«Надо отметить, что впервые за долгое время, действительно, сейчас стали поступать ответы, где все-таки признают, что факты есть», — сказала Лантратова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белгородской области ВСУ атаковали пассажирский автобус на участке автодороги Никольское — Таврово. В результате удара пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних. После случившегося уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направила обращение в ООН. Она также сообщила, что поддерживает связь с уполномоченным по правам человека в Белгородской области Жанной Киреевой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
76.40
0.27 87.35
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:51
«Я не сошел с ума — разве что от народной любви»: SHAMAN ответил на нападки хейтеров
4:29
Угроза экологии: жители Северной Осетии бьют тревогу из-за свадьбы Галич
4:05
Мода на «нытинг» захватила Россию — что это такое
3:41
Дух русофобии: как прошел саммит НАТО в Анкаре
3:05
«Очень высокий»: Путин оценил запас прочности энергосистемы РФ
2:55
Гособвинение просит суд возобновить процесс по делу онкобольной Лерчек

Сейчас читают

Самые опасные растения в лесу и на даче: как не нарваться на ядовитый цветок.
Предсказание сбывается: «Германия распадается на куски»
«Отличная инвестиция»: как яйца помогут защитить мозг от болезни Альцгеймер
Испытание длиной в пять месяцев: как ретроградный Нептун повлияет на все знаки зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео