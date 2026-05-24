Стала известна причина смерти мэра Нальчика Ахохова

Фото: Telegram/Таймураз Ахохов/ahohovtaimuraz
Причиной смерти мэра Нальчика Ахохова стала остановка сердца
Предварительной причиной смерти мэра Нальчика Таймураза Ахохова стала остановка сердца. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
«Не криминал, не суицид. Сердце остановилось, реанимировать не смогли», — рассказал собеседник.
О смерти Ахохова стало известно утром 24 мая. У Ахохова остались жена и трое сыновей.
Ахохов родился в 1971 году в городе Баксане Кабардино-Балкарской АССР. Он получил два высших образования. С 1996 по 1998 год работал ведущим специалистом администрации свободной экономической зоны «Кабардино-Балкария».
В 1998 году Ахохов начал карьеру в налоговых органах, где прошел путь от начальника отдела кадров до заместителя руководителя управления ФНС России по КБР. В марте 2015 года он занял должность заместителя министра труда, занятотости и социальной защиты КБР.
2 апреля 2018 года Ахохова назначили исполняющим обязанности главы местной администрации Нальчика, а 8 июня того же года утвердили в должности.
Похороны Ахохова пройдут 25 мая. Следователи организовали проверку по факту смерти чиновника.
