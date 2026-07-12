Армия России поразила украинский логистический центр в порту Одессы

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 53 0

Компания-оператор перевозила грузы военного назначения для ВСУ.

Армия России поразила цели в порту Одессы: новости

Фото: www.globallookpress.com/MOD Russia

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Армия России в ночь на 12 июля нанесла удар по объектам логистического центра украинской компании «Одтранс» в порту Одессы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Поражены в Одесской области<…> В порту „Одесса“ (государственное предприятие „Одесский морской торговый порт“) объекты инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также логистического центра транспортной компании „Одтранс“, осуществляющей перевозку грузов военного назначения», — написали в канале оборонного ведомства в мессенджере МАКС.

Также в морской гавани были уничтожены элементы перегрузочной сети и хранилища горюче-смазочных материалов. Кроме того, поражены два сухогруза и морской паром, а также патрульный катер.

Ранее Армия России в ночь на 12 июля также нанесла групповые удары по другим объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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