Женщина погибла в результате удара беспилотника в Запорожской области

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 39 0

Еще четыре человека получили ранения.

Атака беспилотника в Запорожской области 12 июля: новости

Фото: Telegram/Пухов LIVE/Pukhov_M

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В Энергодаре Запорожской области 55-летняя женщина погибла в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобусную остановку. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в Telegram-канале.

«В 6:40 враг нанес циничный удар БПЛА по автобусной остановке на улице Комсомольской. В результате погибла женщина 1971 года рождения», — написал Пухов.

Также украинские беспилотники ранили еще четверых человек. Троим помогли амбулаторно, одного госпитализировали. Ночью на 12 июля силы противовоздушной обороны города сбили пять БПЛА, однако часть дронов нанесли урон инфраструктуре, добавил Пухов. Группа из трех беспилотников ударила по магазину «Мера» на Казацкой улице. Раненых нет, однако у здания повреждены крыша, фасад и окна.

Ранее ВСУ сбросили взрывчатку на автодорогу Энергодар — Запорожская ТЭС. Также на улице Казацкой в результате атаки БПЛА загорелся легковой автомобиль.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Женщина погибла в результате удара беспилотника в Запорожской области

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Фото: Telegram/Пухов LIVE/Pukhov_M

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Фото: Telegram/Пухов LIVE/Pukhov_M

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Фото: Telegram/Пухов LIVE/Pukhov_M

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