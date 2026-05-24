Умер мэр Нальчика Таймураз Ахохов

Элина Битюцкая
Градоначальник ушел из жизни в возрасте 54 лет.

Фото: Telegram/Таймураз Ахохов/ahohovtaimuraz

На 55‑м году жизни скончался глава администрации городского округа Нальчик Таймураз Борисович Ахохов. Об этом сообщила пресс‑служба главы Кабардино‑Балкарской республики.

Таймураз Ахохов родился в 1971 году в городе Баксане Кабардино-Балкарской АССР. Он получил два высших образования. С 1996 по 1998 год работал ведущим специалистом администрации свободной экономической зоны «Кабардино-Балкария».

В 1998 году Ахохов начал карьеру в налоговых органах. Он прошел путь от начальника отдела кадров до заместителя руководителя управления ФНС России по КБР. В марте 2015 года занял пост заместителя министра труда, занятости и социальной защиты КБР.

2 апреля 2018 года Ахохова назначили исполняющим обязанности главы местной администрации Нальчика, а уже 8 июня того же года утвердили в этой должности.

У Ахохова остались жена и трое сыновей.

Ранее, как писал 5-tv.ru, скоропостижно ушел из жизни академик РАН, руководитель специализированного научного отдела по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский — ему было 72 года. Он более полувека работал в Центральном НИИ эпидемиологии, прошел путь от клинического ординатора до заведующего отделом и стал признанным экспертом в области эпидемиологии и лечения ВИЧ/СПИД. Имя ученого, как подчеркнули коллеги, навсегда вписано в историю института.

