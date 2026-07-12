«У меня есть женщина»: Григорий Лепс снова в отношениях

Народный артист РФ Григорий Лепс снова в отношениях

Народный артист России Григорий Лепс снова в отношениях. Об этом 63-летний певец заявил в подкасте музыканта Эмина Агаларова.

По словам Лепса, он всей душой любит свою новую избранницу и хочет создать с ней семью. Он назвал ее «великолепной, очень хорошей и доброй девушкой».

«У меня есть женщина, которую я люблю, просто я с ней не живу. Для любого мужчины важно, чтобы у него был тыл», — сказал певец.

Ранее Григорий Лепс был замечен на вечеринке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — 2026 с новой девушкой. Певца запечатлели держащимся за руку с «юной длинноволосой нимфой». При этом официально он не выходил с новой избранницей в свет и не представлял ее прессе.

Ранее в апреле 2026 года артист заявил журналистам, что еще не пережил расставание с бывшей невестой, блогером Авророй Кибой, и к новому роману не готов.

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