Пострадавшая в ДТП с машиной первого замгубернатора Курской области скончалась

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Срочная новость 101 0

Авария произошла в Конышевском районе на пятом километре дороги «Конышевка — Макаро-Петровское».

Замгубернатора Курской области попал в ДТП — подробности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Курская область

Несовершеннолетняя пассажирка, пострадавшая в аварии с автомобилем первого заместителя губернатора Курской области Александра Чепика, скончалась. Об этом сообщило региональное управление МВД в социальной сети «ВКонтакте».

ДТП произошло в Конышевском районе на пятом километре дороги «Конышевка — Макаро-Петровское». В момент происшествия Чепик находился в районе с рабочим визитом.

По данным правоохранителей, столкновение произошло с участием трех автомобилей. Водитель Daewoo Nexia, двигавшийся со стороны деревни Макаро-Петровское, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. После удара машину отбросило на Chevrolet, который ехал следом.

В результате аварии травмы получили пять человек. Водителя Daewoo и его 15-летнюю пассажирку госпитализировали. Еще троих участников, среди которых были водитель и пассажирка Chevrolet, медики осмотрели на месте.

Сам Александр Чепик, находившийся в одном из автомобилей, серьезных травм не получил и за медицинской помощью не обращался.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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