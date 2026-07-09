Пострадавшая в ДТП с машиной первого замгубернатора Курской области скончалась
Авария произошла в Конышевском районе на пятом километре дороги «Конышевка — Макаро-Петровское».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Несовершеннолетняя пассажирка, пострадавшая в аварии с автомобилем первого заместителя губернатора Курской области Александра Чепика, скончалась. Об этом сообщило региональное управление МВД в социальной сети «ВКонтакте».
ДТП произошло в Конышевском районе на пятом километре дороги «Конышевка — Макаро-Петровское». В момент происшествия Чепик находился в районе с рабочим визитом.
По данным правоохранителей, столкновение произошло с участием трех автомобилей. Водитель Daewoo Nexia, двигавшийся со стороны деревни Макаро-Петровское, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. После удара машину отбросило на Chevrolet, который ехал следом.
В результате аварии травмы получили пять человек. Водителя Daewoo и его 15-летнюю пассажирку госпитализировали. Еще троих участников, среди которых были водитель и пассажирка Chevrolet, медики осмотрели на месте.
Сам Александр Чепик, находившийся в одном из автомобилей, серьезных травм не получил и за медицинской помощью не обращался.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.
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