Магическая защита? Ученые выяснили значение «ведьминых знаков»

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 68 0

Загадочные символы на старинных английский постройках давно не дают покоя исследователям.

Выяснено значение «ведьминых знаков» на домах в Англии

Фото: 5-tv.ru

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Daily Mail: исследователи выяснили значение ведьминых знаков в Англии

Загадочные символы на стенах старинных английских построек, долгое время считавшиеся «ведьмиными знаками» для защиты от злых духов, на самом деле являются простыми упражнениями средневековых каменщиков. Об этом сообщило Daily Mail со ссылкой на исследование профессора истории архитектуры Уорикского университета Дженнифер Александр.

Исследовательница, написавшая книгу о знаках каменщиков, утверждает, что так называемые «колеса дайзи» или гексафойлы — это следы обучения подмастерьев работе с инструментами.

«Вы помните, как в школе вам впервые дали циркуль и вы нарисовали круг? Это именно оно», — пояснила профессор.

По ее словам, такие рисунки помогали новичкам освоить геометрию и научиться обращаться с неподатливым камнем.

Ранее историки и волонтеры организации English Heritage предполагали, что круговые рисунки, найденные в таких местах, как Гейнсборо Олд Холл в Линкольншире, предназначались для «запирания демонов». Считалось, что злые силы должны были бесконечно следовать по линиям замкнутого круга.

Однако профессор Александр опровергла мистические теории, заявив о полном отсутствии доказательств сверхъестественного подтекста.

Она отметила, что рисовать чистые линии циркулем на камне крайне сложно, поэтому мастера использовали стены строящихся церквей и домов как черновики для практики.

Подобные знаки встречаются повсеместно в постройках от средневековья до XIX века. Это подтверждает их сугубо практическое, а не ритуальное происхождение.

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