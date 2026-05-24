«Будет жить»: отец раненого мальчика-саксофониста из Петербурга о его состоянии

Мальчик-саксофонист, в которого выстрелили в Петербурге, получил тяжелую травму

Мальчик, в которого выстрелили из пневматического ружья в центре Санкт-Петербурга, получил серьезную травму. Как 5-tv.ru рассказал отец пострадавшего, ребенок сейчас находится в больнице под наблюдением медиков.

«Ребенок здоров, будет жить, все будет хорошо. К сожалению, сейчас под наблюдением врача, поскольку там, да, действительно, травма довольно серьезная», — поделился отец пострадавшего.

При этом врачи дали оптимистические прогнозы, обещая, что скоро выпишут мальчика.

Все произошло напротив Мариинского театра. Ребенок играл на улице на саксофоне. Однако лишний шум не понравился 38-летнему жителю соседнего дома. Решив наказать мальчика, он выстрелил в него из окна своей квартиры.

Очевидцы рассказывали, что у ребенка все лицо было в крови, но он не плакал и не кричал, так как был в шоке. Подозреваемый уже задержан. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.

