«Будет жить»: отец раненого мальчика-саксофониста из Петербурга о его состоянии

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 70 0

Сейчас ребенок находится в больнице под наблюдением врачей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мальчик-саксофонист, в которого выстрелили в Петербурге, получил тяжелую травму

Мальчик, в которого выстрелили из пневматического ружья в центре Санкт-Петербурга, получил серьезную травму. Как 5-tv.ru рассказал отец пострадавшего, ребенок сейчас находится в больнице под наблюдением медиков.

«Ребенок здоров, будет жить, все будет хорошо. К сожалению, сейчас под наблюдением врача, поскольку там, да, действительно, травма довольно серьезная», — поделился отец пострадавшего.

При этом врачи дали оптимистические прогнозы, обещая, что скоро выпишут мальчика.

Все произошло напротив Мариинского театра. Ребенок играл на улице на саксофоне. Однако лишний шум не понравился 38-летнему жителю соседнего дома. Решив наказать мальчика, он выстрелил в него из окна своей квартиры.

Очевидцы рассказывали, что у ребенка все лицо было в крови, но он не плакал и не кричал, так как был в шоке. Подозреваемый уже задержан. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Под влиянием Черной Луны: гороскоп для знаков зодиака на июнь 2026

Последние новости

18:51
«Мешал спать»: ранивший ребенка-музыканта в Петербурге объяснил свой поступок
18:12
«Будет жить»: отец раненого мальчика-саксофониста из Петербурга о его состоянии
17:33
Число пострадавших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР увеличилось до 65 человек
17:06
Иностранные журналисты приехали в больницу к раненным в теракте в ЛНР студентам
16:46
Итальянский журналист отказался комментировать теракт в Старобельске
16:27
Футболист Александр Прудников попал в ДТП в Москве

Сейчас читают

«Забирали шанс»: ВСУ атаками мешали спасению пострадавших в колледже в ЛНР
Мужчина выстрелил в 11-летнего уличного музыканта в Петербурге
Двое суток после трагедии: последние новости об ударе по Старобельску
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео