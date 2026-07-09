Завербовали двоих: в Москве и Минеральных Водах пресекли теракты

Сотрудники ФСБ сорвали серию терактов против высокопоставленных военных. Задержаны украинские агенты, которые готовили взрывы. За это им обещали хорошее вознаграждение. А чтобы не возникло никаких сомнений — с одной из завербованных киевский куратор даже флиртовал. Детали расскажет корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Задерживать 25-летнюю девушку оперативникам пришлось прямо посреди сквера. Бдительные прохожие даже не догадывались — с собачкой гуляет завербованный украинским агентом диверсант. Всю историю девушка рассказывает в подробностях.

«Списалась со своим старым знакомым Ярославом Хмельницким. Он поделился тем, что выполнял для украинских спецслужб на территории России какую-то деятельность разведывательную. Я изъявила желание помогать, сказала: «Если что, обращайтесь», — рассказала задержанная.

К ней и обратились — уже другой человек, назвавшийся Дмитрием. Сначала она собирала IP-адреса Wi-Fi в общественных кафе. Потом поступило задание серьезнее — организовать слежку за высокопоставленным российским военным. Девушке даже сняли дорогую квартиру в столице.

«Я осуществляла слежку. Понимала, что, со слов Дмитрия, это какой-то не очень хороший человек, который дает плохие приказы убивать мирных жителей. Понимала, что целью данной слежки являлась его ликвидация», — рассказала она.

При этом сама девушка — жительница Ростовской области — региона, который нередко оказывался целью для ВСУ. Как гибнут мирные жители от украинских дронов и ракет, она наверняка видела своими глазами. Как и способы, которые СБУ и ГУР используют для борьбы с российскими военными, не считаясь с так называемыми сопутствующими потерями среди обычных горожан.

Удивительно, но девушку не интересовали деньги. Вербовщики нашли к ней другой подход.

«В процессе вовлечения в террористическую деятельность украинский координатор в переписке с задержанной имитировал романтические отношения, обещая после выполнения всех поручений совместные отношения на территории Украины», — рассказал оперативный сотрудник ФСБ России.

Специалисты уверяют — романтическая ловушка для вербовки используется нечасто. В первую очередь потому, что контролировать агента сложно — нет рычагов давления. Но в этом случае хватило «сердечка» в переписке.

И даже если бы девушку вывезли на Украину, вряд ли бы ее ждало приятное будущее.

«Под Киевом была убита Анастасия Березовская, которая является подозреваемой в покушении на киевского олигарха, который проживал в Монако. Большинство исполнителей террористических актов ликвидируются для того, чтобы спрятать концы в воду», — пояснил ветеран органов госбезопасности Олег Хлобустов.

Это не какой-то единичный случай. Российские спецслужбы пресекли масштабную спецоперацию СБУ и ГУР против высокопоставленных российских военных. Этого диверсанта задержали прямо во время извлечения из тайника взрывчатки.

Взрывать военнослужащего армии России диверсант должен был с помощью беспилотника, очевидно — FPV-дрона.

«Что этого военного можно уничтожить только с помощью дрона, который невозможно заглушить. Для этого мне нужно было вернуться обратно на Украину и пройти дополнительную подготовку, которую должны были мне дать иностранные специалисты», — рассказал задержанный.

Такие инструкции мужчина получил от своего куратора. Сохранилась запись разговора.

«Помогли наши иностранные друзья сделать такую разработочку дрона. Поэтому я записал тебя на курсы, понял? С нашими, ну не с нашими там, с друзьями-инструкторами, которые специально приедут обучать», — сказал куратор украинских спецслужб.

Диверсант раньше жил в России, был осужден за кражи и разбой, потом уехал в Днепропетровск.

«В феврале 2026 года под угрозой уголовного преследования супруги он был завербован противником, прошел стрелковую и взрывную подготовку, после чего по маршруту Кишинев — Ереван — Минеральные Воды прибыл в Россию для совершения теракта», — отметил оперативный сотрудник ФСБ России.

И мужчина, и девушка ничего не знали друг о друге, но явно были частью одной спецоперации. Оба дают признательные показания. По статьям «Терроризм» и «Госизмена» максимальное наказание — пожизненное лишение свободы. Но применять его к женщинам запрещено. Единственное, что ей пообещали — с собакой все будет в порядке: ее передадут или родственникам, или в хорошие руки.

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