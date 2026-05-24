Стубб высказался против открытия границы Финляндии с Россией

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Президент страны требует дополнительных гарантий со стороны Москвы.

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Yauhen Yerchak

Финляндия сохраняет позицию о невозможности открытия границы с Россией без дополнительных гарантий со стороны Москвы. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб. Его слова приводит телерадиовещатель Yle.

«Стубб заявляет, что граница откроется, когда будет уверенность, что Россия не будет использовать мигрантов или беженцев как инструмент против Финляндии», — говорится в публикации.

При этом никаких подтверждений того, что Россия якобы организованно направляет мигрантов или просителей убежища к финской границе, представлено не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Финляндии призвали прекращать политические игры и срочно открывать границу с Россией. В университете Хельсинки заявляют, что если не пойти на эти меры, национальный туристический сектор просто рухнет. В качестве примера приводят ситуацию с крупной гостиничной сетью. Отели пустуют, доходы упали, и это уже не локальная проблема. Под ударом вся финская индустрия развлечений.

Стубб высказался против открытия границы Финляндии с Россией
