«Спартак» завоевал Кубок России по футболу

Московский Спартак Москва в серии послематчевых пенальти обыграл Краснодар и стал обладателем Кубка России по футболу. Суперфинал прошел в Москве на стадионе Лужники и завершился со счетом 1:1 в основное время, а в серии пенальти победу одержали «красно-белые» — 4:3.

В составе «Спартака» мяч забил Пабло Солари на 37-й минуте, а у «Краснодара» отличился Дуглас Аугусто, сравнявший счет после перерыва. Перед серией пенальти тренерский штаб москвичей заменил основного голкипера Александра Максименко на Илью Помазуна. Также по ходу встречи из-за травмы поле покинул защитник Александер Джику.

Перед началом матча состоялась минута молчания в память о погибших в Старобельске после удара ВСУ по общежитию колледжа. Финал посетили 72 978 зрителей — это новый рекорд посещаемости решающих матчей Кубка России. Для «Спартака» этот трофей стал пятым в истории и первым после назначения Хуана Карлоса Карседо главным тренером. «Краснодар» же вновь уступил в финале турнира в серии пенальти.