Марафон, дрифт, концерты звезд: что ждет зрителей юбилейного «ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026»

Уже 18 и 19 июля 2026 года на автодроме «Игора Драйв» состоится юбилейный «ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026». Это центральное событие автомобильного лета, а автодром вот уже в пятый раз станет точкой притяжения всех, кто живет скоростью, музыкой и драйвом. Фестиваль соберет на одной площадке профессиональный автоспорт, выставку уникальных машин, популярных звезд, живые концерты и масштабную развлекательную программу для всей семьи.

О том, что ждет зрителей, в материале 5-tv.ru.

Супермарафон, спорткары, дрифт

Фото: пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

Главная гоночная премьера автоспортивной программы фестиваля — марафон «1000 километров Игора Драйв». Впервые в истории российского автоспорта гонка на выносливость продлится целых восемь часов.

Следом эстафету подхватит Кубок GT — гостей фестиваля ждут заезды мощных спорткаров от ведущих мировых марок автомобилей.

Параллельно на дрифт-площадке состоится этап Открытого чемпионата РДС (в субботу — одиночные квалификации, а в воскресенье — сетка на выбывание. — Прим. ред.). Болельщикам обещают целый каскад эмоций, ведь машины будут проноситься в непосредственной близости от трибун.

Звезды на трассе

Фото: пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

Проект Медиа Дрифт, который с успехом прошел в 2025 году, теперь превращается в самое настоящее многоборье. Звезды сразятся в трех дисциплинах: тайм-атаке на болидах «Формулы-4», дрифте и дрэг-рейсинге на 200 метров. За рулем: рэпер и блогер Big Russian Boss, его коллега по цеху Ян Дилан, создатель канала «Форсаж» Антон Скрыпников и юмористка-блогер Екатерина Тюрина.

Особым подарком для зрителей гонки станет автограф-сессия участников, которая состоится 18 июля с 17:00 до 19:00.

Масштабная выставка

Фото: пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

Традиционная для фестиваля выставка «Автокультура» в этом году посвящена теме «Большое путешествие». Зрителям покажут редкие спорткары класса Гран-туризма — автомобили, подготовленные для дальних странствий, а также гоночные машины, способные преодолеть в режиме максимальной атаки несколько сотен километров. Кроме того, гостей фестиваля ждут лекции путешественников, автожурналистов и экспертов индустрии.

В зоне RDRC, чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу посетителей ждет первоклассная дрэг-техника — от сверхмощных «Жигулей» до дрэгстеров и прототипов мощностью 4000 лошадиных сил.

Концерты суперзвезд

Фото: пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

Вечером на сцене фестиваля радовать зрителей будут российские звезды — Полина Гагарина (она выступает в субботу. — Прим. ред.), а в воскресенье — Ваня Дмитриенко, компанию которому позднее составит группа «Комната культуры».

Отдохнем всей семьей

Фото: пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

Для гостей на пространстве фестиваля работает обновленный фудкорт, где теперь появится организованное пространство с большим выбором кухонь, в том числе со смокерами.

Для юных зрителей все дни фестиваля работает детская зона с аниматорами, играми и развивающими мастер-классами.

Впервые на фестивале появится уникальная возможность отправить друзьям и близким открытку прямо с места действия в любую точку России с помощью «Почты ГАРАЖ ФЕСТ», которая работает при поддержке «Почты России».

Также зрителей ждут многочисленные розыгрыши, гонки на радиоуправляемых машинках и даже участие в краш-тестах.

Студия ВК и мобильное приложение

Два дня на фестивале будет работать студия ВК, зрителей ждут включения со всех площадок фестиваля, интервью со звездами и много другое в прямом эфире.

Билеты уже в продаже на официальном сайте фестиваля «ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026». А для того чтобы отдых был еще более комфортным, гостям предлагается скачать мобильное приложение фестиваля, с помощью которого можно легко узнать расписание всех активностей, найти любую зону на удобной интерактивной карте и не пропустить ни одного события.

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