Поклонники присылают подарки: модель каждый год отмечает день рождения груди

The Sun: модель каждый год отмечает день рождения груди

Модель и создательница контента для взрослых Жасмин Тиа уже пять лет отмечает необычный праздник — день рождения собственной груди. После операции по увеличению бюста стоимостью около 15 тысяч фунтов стерлингов (около 1,6 миллиона рублей) девушка ежегодно покупает торт, устраивает тематическую вечеринку и даже получает подарки от поклонников со всего мира. Об этом сообщает The Sun.

Жасмин решилась на пластическую операцию в 2021 году. По ее словам, после сильного похудения грудь практически потеряла прежний объем. Это сильно ударило по ее самооценке.

Тогда модель решила вернуть прежние формы при помощи операции.

«Я скучала по тому размеру, который был раньше, поэтому заплатила 15 тысяч фунтов, чтобы грудь снова выглядела так же, как до похудения. Мне хотелось, чтобы она выглядела естественно, словно это моя собственная грудь», — рассказала 29-летняя девушка.

С тех пор дата операции превратилась для нее в личный праздник. Первую годовщину Жасмин отметила праздничным тортом, а затем решила сделать это ежегодной традицией.

На трансляциях и в социальных сетях она вместе с подписчиками поздравляет свой бюст с днем рождения.

Поклонники поддерживают необычную идею. По словам модели, однажды ей даже прислали бюстгальтер в качестве подарка.

«Мы устроили большую вечеринку, а моей груди подарили бюстгальтер. Это было очень мило», — призналась Жасмин.

Бюсту модель даже дала собственные имена — Cookies и Cream («Печенье» и «Сливки»). Девушка шутит, что они «такие же сладкие, как мороженое».

Несмотря на популярность после операции, увеличивать грудь еще сильнее Жасмин пока не планирует. Она признается, что тяжело переносит восстановление после хирургических вмешательств.

По этой же причине модель отказалась и от идеи сделать бразильскую подтяжку ягодиц, решив попробовать добиться желаемой формы с помощью тренировок в спортзале.

Сейчас Жасмин живет в Лас-Вегасе, где у нее есть собственный дом стоимостью около миллиона долларов и личный тренажерный зал. При этом девушка признается, что до сих пор иногда испытывает неуверенность из-за вертикальных шрамов после операции.

«Иногда я чувствую себя неуверенно, особенно из-за шрамов, но напоминаю себе, что должна принимать себя такой, какая есть», — говорит модель.

По словам Жасмин, именно работа помогла ей по-новому взглянуть на собственную внешность и научиться ценить себя. Она убеждена, что красота у каждого своя, а постоянное сравнение с другими людьми не делает человека счастливее.

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