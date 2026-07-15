В ходе зачистки Константиновки российские бойцы обнаружили иностранных наемников из Великобритании и Польши. Об этом рассказал командир батальона 103-го мотострелкового полка группировки «Южная» с позывным «Моздок».

«Находили наемников. И то, что вот я показывал, что вот он — флаг и документы его были — Великобритания. Ну и поляки тоже (встречались. — Прим. ред.)», — сказал он.

По его словам, организованное сопротивление в городе практически сломлено. Сейчас там остаются лишь разрозненные группы украинских боевиков. Константиновка, наряду с уже освобожденной Авдеевкой и Краматорском, за который еще предстоят бои, является одним из ключевых рубежей обороны противника.

Командир также уточнил, что отступающие подразделения ВСУ активно использовали тяжелые гексакоптеры R-18 для атак на жилые кварталы. Чтобы защитить мирных жителей, которым помогают российские военные, поступил приказ уничтожить эти дроны.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские бойцы спасли девочку, месяц жившую в подвале в Константиновке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.