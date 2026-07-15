Президента Польши допросили по делу о бесплатном проживании в музее

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Алена Куликова
Алена Куликова 34 0

Кароль Навроцкий отрицает все обвинения.

Президента Польши допросили по делу в музее

Фото: www.globallookpress.com/Newspix/Keystone Press Agency

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Президента Кароля Навроцкого допросили по делу о бесплатных апартаментах

Президента Польши Кароля Навроцкого допросили в качестве свидетеля по делу о возможном незаконном использовании служебных апартаментов Музея Второй мировой войны в Гданьске. Об этом сообщил пресс-секретарь окружной прокуратуры Гданьска Мариуш Душиньский телеканалу tvn24.pl.

Расследование касается возможного превышения полномочий руководством музея в 2017–2024 годах. По версии следствия, отдельные сотрудники могли бесплатно пользоваться номерами и апартаментами вопреки внутренним правилам. В этот период Навроцкий возглавлял музей.

Ранее польские СМИ писали, что будущий президент якобы несколько месяцев проживал в апартаментах категории Deluxe, не оплачивая размещение. Сам Навроцкий отрицал эти обвинения, заявляя, что останавливался там лишь в отдельных случаях, и обещал компенсировать расходы, если ему выставят счет.

По информации польских изданий, расследование находится на завершающей стадии. На данный момент обвинения никому не предъявлены, а следствие продолжает устанавливать все обстоятельства использования служебных апартаментов.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские мигранты в Польше жалуются на плохое отношение к себе.

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