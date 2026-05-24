Спасатели МЧС ликвидировали пожар на рынке в Подмосковье

Анастасия Антоненко

Огонь охватил одноэтажные металлокаркасные торговые павильоны и складируемые материалы.

Пожар на рынке в Подмосковье 24 мая — что известно

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Спасатели МЧС ликвидировали пожар, который возник в торговых павильонах на рынке строительных материалов в столичном районе Коммунарка в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Московской области.

Возгорание произошло днем, 24 мая, на рынке, который расположен по адресу НАО, Проектируемый проезд № 134. Огонь охватил одноэтажные металлокаркасные торговые павильоны и складируемые материалы, которые продавцы экстренно эвакуировали. Причина произошедшего пока не известна.

Дым от пожара был виден в разных частях района. Позднее к ликвидации огня привлекли авиацию, а площадь пожара увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров. На место происшествия прибыли пожарные и полиция.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Иркутске произошел пожар в здании НИИ благородных и редких металлов и алмазов. На момент прибытия МЧС горел один из кабинетов. Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Была организована эвакуация людей.

Под влиянием Черной Луны: гороскоп для знаков зодиака на июнь 2026

