«У погибших нет флага»: в Италии указали на молчание ЕС про удар по Старобельску

Элина Битюцкая
Итальянские журналисты, побывавшие на месте трагедии, сообщили о прямом запрете публиковать репортажи.

Почему ЕС игнорирует удар ВСУ по колледжу в Старобельске

Евродепутат Делла Валле указал на молчание ЕС после удара ВСУ по Старобельску

Европейский союз хранит гробовое молчание после атаки украинских боевиков на педагогический колледж в Старобельске, где погиб 21 человек. Об этом написал член итальянской оппозиционной партии «Движение „5 звезд“» Данило Делла Валле на своей странице в социальной сети X.

«Однако на эту трагедию опускается оглушающая тишина. Никакого коллективного возмущения. Никакого освещения со стороны крупных (западных. — Прим. ред.) СМИ. Никаких публичных дебатов, соответствующих серьезности произошедшего», — заявил политик.

Делла Валле обрушился с критикой на премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которая продолжает поддерживать Владимира Зеленского, подписывая все новые военные соглашения, в том числе касающиеся поставок беспилотных летательных аппаратов. По мнению эксперта, такая политика лишь подливает масла в огонь и толкает Европу к точке невозврата.

«У погибших детей нет флага», — подчеркнул он, добавив, что те, кто раздувает конфликт, ведут Евросоюз к катастрофе.

Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что западным журналистам, добравшимся до места преступления в ЛНР, их редакции запретили выпускать репортажи в эфир.

По ее словам, эту информацию российской стороне передали именно итальянские корреспонденты, которые все же осмелились подготовить материал о трагедии. В тот же день газета L'AntiDiplomatico указала на невозможность Запада оправдать удар ВСУ по колледжу, а болельщики футбольного клуба «Луккезе» почтили память погибших студентов минутой молчания.

