Парень признался в убийстве отца из самодельного оружия в Липецкой области

Житель Липецкой области, 18-летний молодой человек, вместе со своим знакомым сознался в жестоком убийстве собственного отца, совершенном по предварительному сговору. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«По данным следствия, 22 мая 2026 года подозреваемые, действуя по предварительному сговору, находясь в автомобиле в окрестностях села Ольховец Лебедянского округа, совершили убийство 42-летнего мужчины», — говорится в заявлении ведомства.

Орудием преступления стало самодельно переделанное огнестрельное оружие.

По информации следователей, фигурант выстрелил в голову отцу своего приятеля, когда тот сидел на переднем пассажирском кресле. После расправы тело погибшего спрятали в лесном массиве, а сами преступники поспешили скрыться. Изначально обоих — и жертву, и молодого человека — считали без вести пропавшими.

На допросе задержанные не стали отрицать вину. Они пояснили, что детально продумывали нападение. Сейчас решается вопрос ареста.

