Парень признался в убийстве отца из самодельного оружия в Липецкой области

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 64 0

Преступление он тщательно планировал, жертву застрелил прямо в автомобиле.

Фото, видео: ИЗВЕИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Telegram/Следком/sledcom_press; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Житель Липецкой области, 18-летний молодой человек, вместе со своим знакомым сознался в жестоком убийстве собственного отца, совершенном по предварительному сговору. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«По данным следствия, 22 мая 2026 года подозреваемые, действуя по предварительному сговору, находясь в автомобиле в окрестностях села Ольховец Лебедянского округа, совершили убийство 42-летнего мужчины», — говорится в заявлении ведомства.

Орудием преступления стало самодельно переделанное огнестрельное оружие.

По информации следователей, фигурант выстрелил в голову отцу своего приятеля, когда тот сидел на переднем пассажирском кресле. После расправы тело погибшего спрятали в лесном массиве, а сами преступники поспешили скрыться. Изначально обоих — и жертву, и молодого человека — считали без вести пропавшими.

На допросе задержанные не стали отрицать вину. Они пояснили, что детально продумывали нападение. Сейчас решается вопрос ареста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мужчину задержали по подозрению в убийстве девочки на Кубани.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.55
0.34 85.45
2.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:50
Лукашенко ужаснулся желанием властей Молдавии присоединить страну к Румынии
15:41
Пьяный мужчина ударом ноги толкнул мальчика под автобус в Химках
15:32
«Вечно всех лапает»: Киркорова раскритиковали из-за видео с блогером в гримерке
15:28
Россиянин пытался ввезти из Индии 15 флаконов с жидкими наркотиками
15:22
«Мама страшно испугалась»: МакSим рассказала о редкой особенности при рождении
15:10
Устроившему массовое ДТП нижегородскому мажору назначили запрет определенных действий

Сейчас читают

Преданные фанаты, мать в слезах и коллеги: кто и как встретил Глеба Калюжного из армии
Актер Глеб Калюжный вернулся из армии
Снова без обручального кольца: Ирина Пегова появилась на премии в Москве
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»