Устроившему массовое ДТП нижегородскому мажору назначили запрет определенных действий

Устроившему ДТП нижегородскому мажору назначили запрет определенных действий

Суд в Нижнем Новгороде избрал меру пресечения Сергею Корнилову, ставшему фигурантом дела о массовом ДТП на Похвалинском съезде. Как сообщил корреспондент 5-tv.ru, 21-летнему сыну бизнесмена назначили запрет определенных действий.

Корнилова задержали 25 мая. После аварии в отношении него составили четыре административных протокола, а также возбудили уголовное дело.

Резонансное ДТП произошло днем 20 мая. По версии следствия, молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем Mercedes выехал на встречную полосу и спровоцировал массовую аварию. При этом сам Корнилов утверждал, что был трезв и лишь «ударился о машину».

Однако в соцсетях незадолго до происшествия он публиковал видео, где признавался, что выпил большое количество алкоголя. Уже после аварии молодой человек позировал на капоте разбитого автомобиля, а в комментариях грубо отвечал пользователям, называя их «нищетой».

На следующий день после ДТП Корнилов отправился в ресторан, где, по данным СМИ, оставил счет более чем на 14 тысяч рублей, употреблял алкоголь и уснул на веранде заведения без обуви. Также сообщается, что ранее его неоднократно привлекали к административной ответственности.

Позже, протрезвев, молодой человек записал видеообращение с извинениями и сообщил, что проходит лечение в реабилитационном центре для людей с алкогольной зависимостью.

Согласно открытым данным, отец Сергея Корнилова ранее возглавлял группу компаний «Луидор» и скончался в 2024 году. Компания занимается производством спецтехники, металлических изделий, а также продажей и обслуживанием автомобилей.

