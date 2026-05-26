Россиянин пытался ввезти из Индии 15 флаконов с жидкими наркотиками

Таможенники аэропорта Шереметьево пресекли попытку ввезти крупную партию запрещенных веществ, задержав 35-летнего россиянина с рейса из Индии. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) журналистам KP.RU.

Мужчина попытался проскользнуть через «зеленый» коридор, но его багаж вызвал подозрения у инспекторов. В чемодане среди личных вещей были 15 коричневых стеклянных флаконов с маслянистой жидкостью, источавшей специфический запах.

На емкостях красовались надписи «PARANA» и «SLEEP WELL». Задержанный заявил, что просто выполнял просьбу знакомого.

Однако экспертиза быстро расставила все по местам — в растворе содержался тетрагидроканнабинол — психоактивное вещество из группы каннабиноидов. Общая масса запрещенной субстанции составила 171,99 грамма.

По факту контрабанды наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция по статье предусматривает суровое наказание — от 15 до 20 лет заключения с миллионным штрафом либо пожизненное лишение свободы.

