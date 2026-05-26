L’AntiDiplomatico: теракт в Старобельске — массовое убийство

Впервые на Западе ужасающий удар Украины по Старобельску оценили столь жестко. Итальянское оппозиционное издание L’AntiDiplomatico назвало действия ВСУ массовым убийством мирных жителей.

Авторы публикации утверждают, что подобные атаки могли получить негласную поддержку отдельных западных столиц, в том числе Лондона, где сейчас проходят масштабные учения НАТО. По версии издания, одной из целей могла быть попытка спровоцировать Москву на жесткий ответ и еще сильнее обострить ситуацию вокруг конфликта.

С резким осуждением удара по колледжу в Старобельске выступил и депутат Европарламента от Словакии. Он заявил, что шокирован молчанием западных политиков, и подчеркнул, что Украине не место не только в Евросоюзе, но и в любом цивилизованном обществе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в игнорировании теракта в Старобельске. Глава МИД выразил признательность государствам, которые выразили соболезнования в связи с жутким терактом 21 мая, устроенным киевским режимом, и отметил, что Запад «пропустил это мимо ушей, мимо взоров».

