«Мама страшно испугалась»: МакSим рассказала о редкой особенности при рождении

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 35 0

Необычная деталь могла помешать будущей артистке на творческом пути, однако именно из-за нее у певицы ярко проявился характер.

Какая у певицы МакSим особенность внешности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица МакSим: я родилась с шестью пальцами на руке, и это укрепило мой характер

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) родилась с шестью пальцами на руке. Об этой особенности артистка вспомнила на шоу рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко).

Тему подняла зрительница из зала, которая спросила у исполнительницы, правда ли, что при рождении у нее был шестой палец на руке. МакSим подтвердила это и показала, что на руке один палец у нее меньше другого.

«Да, серьезно, смотри. Вот видишь, у меня один палец меньше, другой больше», — сразу продемонстрировала артистка.

После этого зрительница поинтересовалась, хотела бы артистка вернуть утраченный палец после того, как сама стала мамой, поскольку в быту он мог бы пригодиться. Выяснилось, что МакSим впервые задумалась об этом еще в детстве, когда в пять лет узнала о своей особенности. По словам певицы, именно тогда у нее впервые ярко проявился характер.

«Здесь проявился мой характер, впервые, наверное, прямо четкий, родилась с таким изменением, так сказать, преображением», — рассудила она.

Исполнительница рассказала, что ее мать сильно испугалась после рождения дочери с такой особенностью. Врач, как вспомнила МакSим, попыталась успокоить женщину и сказала, что девочка просто не сможет играть на пианино. Однако будущая артистка окончила музыкальную школу по классу фортепиано.

«И мама страшно испугалась, а врач ей сказала: „Ну, чего ты переживаешь?“ — говорит: „Ну, на пианино она тебе не сыграет“. Я закончила школу музыкальную. Ну, мне не хватало тогда, кстати, шестого пальца, представляешь», — рассказала исполнительница.

При этом слова о невозможности заниматься музыкой стали для МакSим не запретом, а поводом доказать обратное.

Ранее певец Прохор Шаляпин рассказал, что едва не умер из-за вкусных пирожков.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.55
0.34 85.45
2.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:50
Лукашенко ужаснулся желанием властей Молдавии присоединить страну к Румынии
15:41
Пьяный мужчина ударом ноги толкнул мальчика под автобус в Химках
15:32
«Вечно всех лапает»: Киркорова раскритиковали из-за видео с блогером в гримерке
15:28
Россиянин пытался ввезти из Индии 15 флаконов с жидкими наркотиками
15:22
«Мама страшно испугалась»: МакSим рассказала о редкой особенности при рождении
15:10
Устроившему массовое ДТП нижегородскому мажору назначили запрет определенных действий

Сейчас читают

Преданные фанаты, мать в слезах и коллеги: кто и как встретил Глеба Калюжного из армии
Актер Глеб Калюжный вернулся из армии
Снова без обручального кольца: Ирина Пегова появилась на премии в Москве
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео