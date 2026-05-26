«Мама страшно испугалась»: МакSим рассказала о редкой особенности при рождении

Певица МакSим: я родилась с шестью пальцами на руке, и это укрепило мой характер

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) родилась с шестью пальцами на руке. Об этой особенности артистка вспомнила на шоу рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко).

Тему подняла зрительница из зала, которая спросила у исполнительницы, правда ли, что при рождении у нее был шестой палец на руке. МакSим подтвердила это и показала, что на руке один палец у нее меньше другого.

«Да, серьезно, смотри. Вот видишь, у меня один палец меньше, другой больше», — сразу продемонстрировала артистка.

После этого зрительница поинтересовалась, хотела бы артистка вернуть утраченный палец после того, как сама стала мамой, поскольку в быту он мог бы пригодиться. Выяснилось, что МакSим впервые задумалась об этом еще в детстве, когда в пять лет узнала о своей особенности. По словам певицы, именно тогда у нее впервые ярко проявился характер.

«Здесь проявился мой характер, впервые, наверное, прямо четкий, родилась с таким изменением, так сказать, преображением», — рассудила она.

Исполнительница рассказала, что ее мать сильно испугалась после рождения дочери с такой особенностью. Врач, как вспомнила МакSим, попыталась успокоить женщину и сказала, что девочка просто не сможет играть на пианино. Однако будущая артистка окончила музыкальную школу по классу фортепиано.

«И мама страшно испугалась, а врач ей сказала: „Ну, чего ты переживаешь?“ — говорит: „Ну, на пианино она тебе не сыграет“. Я закончила школу музыкальную. Ну, мне не хватало тогда, кстати, шестого пальца, представляешь», — рассказала исполнительница.

При этом слова о невозможности заниматься музыкой стали для МакSим не запретом, а поводом доказать обратное.

