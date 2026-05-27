Повторяет путь матери? Скандальный роман довел дочь Даны Борисовой до рехаба

Поклонники Даны Борисовой переживают за ее единственную дочь. Из-за чего Полина со скандалом рассталась с возлюбленным? Правда ли, что молодой человек проявлял к ней агрессию? Что за шокирующие подробности романа рассказал он сам? Почему многие уверены, что Полина повторяет путь своей матери? И какой диагноз поставили девушке в одной из психиатрических клиник? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Нет, сейчас я не буду вот это говорить, что бил, не бил», — заявляет дочь телеведущей Полина Аксенова.

Вся жизнь единственной дочери Даны Борисовой как на ладони. Подписчики телеведущей знают все подробности их многочисленных конфликтов и скандалов. А на днях известная семья обнародовала то, что обычно принято скрывать. Оказалось, что Полина страдает от пограничного расстройства личности (ПРЛ). Диагноз ей недавно поставили в одной из психиатрических клиник.

«Действительно, так совпали жизненные обстоятельства, что на два месяца она выпала из жизни. У нее был тяжелый период, и мы решили все-таки вообще все сделать так, как ей максимально комфортно», — объясняет телеведущая Дана Борисова.

«У людей с ПРЛ резкие скачки настроения, то есть их штормит, причем очень сильно. Они склонны к импульсивности. Другими словами: вот он сидит, да? Потом бац — у него какое-то озарение. Он встал и убежал. Все. У него нет тормозов», — уточняет психолог Андрей Миронов.

Ранее девушка уже страдала от сильных перепадов настроения, но такое с ней, пожалуй, впервые. Полина рассказала, что попала в рехаб на фоне личной драмы. В сентябре 2025 года она начала отношения с 35-летним продюсером Дмитрия Диброва Артуром Якобсоном. Роман развивался стремительно. После пары бессонных ночей они стали жить вместе. Развлекались, посещали рестораны, дарили друг другу подарки.

«Примерно через недели две, когда мы, грубо говоря, переспали впервые — я даже, кстати, отмечу, это было 10 сентября, — мы поняли, что нам хорошо вместе. Во всех смыслах нам хорошо. И мы очень сильно, давно друг друга понимаем. Мы как друзья были, самые настоящие. Я обсуждал с ней ее мальчиков, она моих девочек. Мы делились обратной связью. Мы абсолютные друзья были», — делится продюсер.

Но уже в декабре они расстались. А дочь Даны Борисовой публично заявила, что связалась не с тем человеком.

«В ночи, когда я уже хочу спать, он сидит до пяти утра, смотрит видео, статьи, которые про нас написали, и читает каждый комментарий. Поэтому человек помешанный на каком-то… На пиаре помешанный», — говорит Полина Аксенова.

«Какая тут любовь? Тут чистой воды коммерция, какой-то расчет. И притом, мы же помним всю ситуацию. Ребенок хотел убежать от мамы, от мамы-тирана, которая постоянно говорила: „Да ты страшная, ты жирная“. Вечные конфликты. А тут вроде и мужичок попался, с которым можно уехать где-то пожить, взрослая жизнь. Конечно, она поехала. А ему-то это на руку, господи», — подчеркивает светский журналист Олег Цуриков.

Затем они снова сошлись, но опять ненадолго. По версии Борисовой, молодой человек стал проявлять к Полине агрессию.

«Полина случайно открыла холодильник, хотела ночью поесть и съела эти макароны. И человек набросился на нее», — говорит Дана Борисова.

Все это, по словам Полины, и довело ее до срыва. Она призналась, что это был худший роман в ее жизни. Однако сам Якобсон уверяет: все было не так. Он никогда не обижал избранницу и тем более не душил ее у холодильника. Но отношения у них действительно испортились. Все потому, что дочь Борисовой якобы ему изменила, да еще и под воздействием спиртного.

«Полина была пьяна, и один очень плохой человек воспользовался моментом. Какой вывод я для себя сделал? Моя девушка не будет пить. Я был для нее самым надежным человеком в окружении. К сожалению, она все разрушила в один миг», — заявляет Артур Якобсон.

«Когда человек начинает злоупотреблять алкоголем, то вначале ему кажется, что все хорошо, он успокаивается, эта дыра в груди заполняется чем-то, но в дальнейшем просто попадает в хронизацию, он уже потом без алкоголя не может», — объясняет психолог Миронов.

Эта история взволновала подписчиков. Они задаются вопросом: не повторяет ли девушка путь своей матери? Ведь Борисова ранее и сама признавалась, что по молодости любила, как говорится, хорошо погулять. А один из кавалеров, по словам звезды, даже пристрастил ее к спиртному и запрещенным препаратам. Позже Дане пришлось лечить зависимость в рехабах.

«Борисова по молодости сама была не сахар. Вот такая вот наследственность досталась доченьке».

«Лучше бы ее отцу отдали воспитывать».

«Яблоко от яблони упало практически вплотную».

«Когда ребенок видит какие-то нехорошие поступки своих родителей, а их потом за это прощают, у него откладывается на подкорке: ага, я пью, гуляю, что-то плохое делаю — то, что делала Дана, — а вся страна простила, полюбила, приняла, не осудила. И я так же, понимаете? Я думаю, что по такому же принципу и у нас Полиночка», — отмечает певица Анна Калашникова.

Многие обеспокоены и тем, что Полина копирует мать и в отношении собственной внешности. Девушка лишь недавно достигла совершеннолетия, а у нее за плечами уже три оперативных вмешательства: коррекция формы носа, липоскульптурирование фигуры и подтяжка груди. Плюс она закачивала филлер в губы и изменяла форму подбородка — все с полного согласия Борисовой, которая и сама увлекается пластикой.

«Казалось, что у меня лицо соприкасается с шеей, оно как-то слито, нет границы никакой. Я очень комплексовала по этому поводу, и поэтому я сделала. Очень рада, мне прям очень нравится», — признается дочь телеведущей.

«Абсолютно неболезненная процедура, делается в течение трех минут. Просто мы посчитали, что ей это пойдет», — говорит Дана Борисова.

Более того, когда телеведущая решила похудеть с помощью модного препарата для диабетиков, она дала Полине препарат без консультации врача. Это вызвало большой скандал. Но Борисова заявила, что дочь, мол, сама попросила. А она не смогла отказать.

«С Полиной, может быть, действительно, это не совсем удачная история, но опять же, я считаю, что я как мама вправе принимать такие решения», — подчеркивает знаменитость.

«Она всегда говорила: я хочу стать популярной, знаменитой, популярной ведущей, как мама, хочу свою программу. Она все, что видела в семье с Даной, то и впитывает в себя, то и пытается проецировать на свою жизнь. Девочка, иди работай, становись взрослой, независимой женщиной, создавай свою карьеру, создавай свою семью и отцепись уже от известной мамы», — советует светский журналист Цуриков.

Но пока коллеги и знакомые волнуются, Борисова не видит в поведении Полины ничего плохого. Ведь она прекрасно понимает, как важно юной девушке чувствовать себя красивой и желанной.

К тому же Дана лишний раз не хочет беспокоить дочь нравоучениями, чтобы в случае чего не вызвать обострение диагноза. Который, к слову, есть и у нее самой. Пару лет назад звезда призналась, что страдает от биполярного расстройства.