«Никто на тормоз не нажал»: в Москве подростки на велосипедах сбили годовалую девочку

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 2 169 0

У ребенка диагностировали сотрясение головного мозга. Также потребовалось наложить швы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Подростки на велосипедах сбили годовалую девочку на западе Москвы

Два подростка на велосипедах сбили годовалую девочку на западе Москвы, они нанесли ребенку тяжелые травмы. Об этом 5-tv.ru сообщил отец пострадавшей Петр.

«Они (велосипедисты. — Прим. ред.) ехали вместе на перегонки, создавая опасную ситуацию. И, не сбавляя скорости, врезались в мою дочь. Получается, прямо в спину. Никто на тормоз не нажал», — поделился мужчина деталями случившегося.

Отец ребенка отметил, что девочка находилась на детской площадке во дворе жилого комплекса «Западный порт». После того как подростки сбили ребенка, они скрылись с места происшествия. Как отметил Петр, парни даже не извинились.

Врачи диагностировали у девочки сотрясение головного мозга и глубокую рану теменной области, на которую в больнице пришлось наложить три шва.

Ее отец уже направил официальное заявление в правоохранительные органы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Иркутске автомобилист сбил двух детей на пешеходном переходе, а после скрылся с места происшествия.

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