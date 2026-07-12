Украинская полиция готовит карательные рейды в Черниговской области
Их планируют провести в приграничных населенных пунктах против симпатизирующих России жителей.
Фото: www.globallookpress.com/Yevhen Kotenko
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Черниговской области Украины готовятся карательные операции в приграничных районах с привлечением бойцов специального подразделения полиции КОРД. Как сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры, планируется задержать не менее 70 местных жителей, которых считают придерживающимися пророссийских взглядов.
«В приграничных селах Черниговской области враг готовит серию карательных операций силами местного отряда спецназа полиции КОРД», — сообщили собеседники агентства.
По их информации, сотрудники спецподразделения также ведут поиск детекторов беспилотных летательных аппаратов, которые предполагается использовать при передвижении в приграничной зоне.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия выделит средства на 50 тысяч беспилотников для Украины. В сообщении речь идет о дроне модели Shrike, которые собирает компания SkyFall непосредственно на территории Украины. Также уточняется, что эти беспилотники работают на софте американской компании Auterion.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 12 июл
- От закрытых позиций до прямой наводки: наступление ВС РФ на добропольском направлении
- 12 июл
- Армия России уничтожила рыболовное судно, которое использовали ВСУ в Черноморске
- 12 июл
- Армия России уничтожила энергетические и транспортные объекты ВСУ
- 12 июл
- Армия России ударом «Герани» уничтожила газораспределительную станцию в ДНР
- 12 июл
- Бунт во Львове: сотни людей избили сотрудников ТЦК и сожгли их машину
- 12 июл
- Армия России нанесла удары по складам и портам в Одессе и Черноморске
- 12 июл
- Ответ на атаки Киева: Россия наращивает удары по энергетической инфраструктуре Украины
- 12 июл
- В Британии заговорили о вступлении в войну с Россией
- 11 июл
- FPV-дрон «Велес» уничтожил блиндаж боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 10 июл
- Зенитчики «Днепра» работают в связке с дроноводами. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
94%
Нашли ошибку?