Клим Шипенко допустил участие Джеки Чана в его документальном фильме

Проект режиссера посвящен российскому дипломату Савве Рагузинскому.

Режиссер Клим Шипенко ведет переговоры об участии актера Джеки Чана в новом российском документальном фильме о дипломате Савве Рагузинском. Об этом в беседе с ТАСС рассказал сам кинематографист.

По его словам, проект посвящен дипломату Савве Рагузинскому, которого связывают с основанием города Кяхта и развитием Великого чайного пути. Фильм Шипенко планирует снять совместно с сербским актером Милошем Биковичем.

«Это документальный фильм про Савву Рагузинского, который мы с Милошем Биковичем хотим снять. И да, у вас в дримкасте на одной из презентаций он был заявлен — Джеки Чан. Возможно, он будет», — пояснил режиссер.

Шипенко уточнил, что переговоры с участием актера проходят без спешки. Окончательное решение во многом будет связано с поиском денежных средств на производство картины.

«Переговоры в процессе, они ведутся, ведутся пока достаточно спокойно. Сейчас мы ищем полное финансирование в том числе, и от этого тоже многое будет зависеть», — добавил он.

При этом режиссер отметил, что считает вполне реальным появление Джеки Чана в российском проекте при благоприятных условиях.

Картина расскажет о представителе сербского рода Владиславовичей — Савве Рагузинском. Он служил российским дипломатом, возглавлял посольство России в Китае и участвовал в заключении Кяхтинского договора.

Именно с именем Рагузинского связано основание Кяхты. Город на протяжении долгого времени был одним из ключевых центров торговли между Россией и Китаем и считался столицей Великого чайного пути.

