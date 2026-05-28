Правда или миф? Искусственный интеллект сделал вывод, что виски полезнее молока

Oasis: искусственный интеллект сделал вывод, что виски полезнее молока

Виски получил 85 баллов из 100, а протеиновое молоко — только 14 баллов в сервисе Oasis для оценки продуктов. История завирусилась после того, как X пользователь Остин Либерман поделился скриншотами сравнения. Это стало поводом для споров о том, действительно ли крепкий алкоголь может оказаться «полезнее» спортивного напитка.

Что такое Oasis и как сервис оценивает продукты

Oasis позиционирует себя как сервис, который помогает покупателям изучать состав продуктов, воды и товаров повседневного использования. Пользователь может отсканировать упаковку и получить разбор ингредиентов, возможных загрязнителей и итоговый safety score — показатель безопасности продукта.

Согласно опубликованной методике, при оценке еды сервис учитывает наличие ингредиентов, которые он считает нежелательными, возможные загрязнители, их количество в порции, а в отдельных категориях — упаковку и наличие лабораторных исследований.

В перечень компонентов, которые могут снижать оценку продукта, Oasis включает искусственные подсластители, ароматизаторы, консерванты, красители, трансжиры и тяжелые металлы. Для продуктов питания штраф за такие ингредиенты может достигать 70 баллов, а санкции увеличиваются в зависимости от количества и предполагаемой опасности вещества.

Почему протеиновое молоко могло получить низкую оценку

В карточке протеинового молока на Oasis отмечается, что в составе есть три ингредиента, которые сервис считает потенциально проблемными: ацесульфам калия, сукралозу и целлюлозную камедь. Кроме того, приложение указывает на пластиковую упаковку и предполагаемый риск, связанный с микропластиком.

Однако наличие подсластителей само по себе не означает, что продукт опасен. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешает использование ацесульфама калия и сукралозы в продуктах питания при соблюдении установленных условий. Для оценки ацесульфама калия ведомство рассматривало более 90 исследований, а для сукралозы — более 110 исследований и клинические данные.

Почему виски мог оказаться выше в рейтинге

Виски обычно имеет короткий состав: вода, зерновой дистиллят и продукты выдержки в бочке. Если алгоритм в первую очередь ищет длинный список добавок, подсластители, стабилизаторы и пластиковую упаковку, алкогольный напиток может выглядеть для него «чище», чем сложный молочный коктейль.

Но короткий состав не равен пользе для здоровья. В опубликованной методике Oasis среди примеров штрафуемых пищевых компонентов перечислены подсластители, ароматизаторы, красители, трансжиры и тяжелые металлы. Отдельное описание того, как итоговая шкала учитывает этиловый спирт и связанные с алкоголем онкологические и иные риски, в открытом разделе о пищевых продуктах не приведено.

Из этого следует, что сервис мог оценивать не общую пользу напитков для организма, а ограниченный набор параметров: количество добавок, предполагаемые загрязнители и тип упаковки. Такая шкала способна поставить алкоголь выше белкового напитка, но медицинским доказательством превосходства виски она не является.

Правда ли, что виски полезнее молочного напитка

Нет, такой вывод является мифом. Даже если Oasis действительно выставил виски более высокий балл, это говорит прежде всего об особенностях алгоритма, а не о пользе напитка.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает, что научные данные не позволяют назвать уровень употребления алкоголя, при котором риск для здоровья отсутствует.

Можно ли верить сервисам для оценки продуктов

Подобные приложения могут быть полезны как вспомогательный инструмент: они помогают быстро найти в составе подсластители, красители, консерванты или потенциальные аллергены. Однако слепо опираться на итоговую цифру нельзя.

Один продукт может получить низкую оценку из-за наличия разрешенной пищевой добавки, хотя одновременно содержит белок, кальций и витамины. Другой — выглядеть «чистым» по количеству ингредиентов, но оставаться небезопасным при регулярном употреблении из-за алкоголя, сахара, соли или других факторов, которые алгоритм учитывает недостаточно полно.

Оценивать продукт необходимо по нескольким параметрам сразу: составу, пищевой ценности, размеру порции, частоте употребления, индивидуальным противопоказаниям и рекомендациям врачей.

