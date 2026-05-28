Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад»

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад» и провел совещание на ее командном пункте. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны в мессенджере МАКС.

Белоусов заслушал доклады командования о ситуации на участках, за которые отвечает группировка. Командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил главе Минобороны о действиях российских подразделений на линии боевого соприкосновения, а также о характере действий противника.

Отдельно министру обороны рассказали о модернизированных дронах, которые военнослужащие группировки используют для доставки провизии и боекомплекта штурмовым группам на линию боевого соприкосновения.

По итогам докладов Белоусов поручил повысить результативность применения ударных беспилотников для поражения живой силы и техники противника. Кроме того, он поставил задачу наращивать темпы продвижения подразделений группировки на всех направлениях в ее зоне ответственности.

Также Белоусов поблагодарил командный состав подразделений группировки «Запад» за работу. Он вручил боевые награды военнослужащим, которые проявили отвагу, мужество и героизм на фронте.

