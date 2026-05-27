Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан, самолет главы государства приземлился в аэропорту Астаны.

Визит российского лидера продлится три дня. В программе — неформальный обед Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также российско-казахстанские переговоры на высшем уровне и ряд совместных мероприятий.

Главы государств с начала года встречаются уже во второй раз. Предыдущие переговоры состоялись в Москве, куда Токаев приезжал для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы.

Как ожидается, в ходе переговоров стороны обсудят дальнейшее развитие российско-казахстанского сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Кроме того, лидеры планируют обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, а также обсудить перспективы взаимодействия в рамках многосторонних объединений, включая Евразийский экономический союз. Одной из тем обсуждения станет намерение Армении развивать процесс интеграции с Евросоюзом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.