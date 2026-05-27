Визит-исключение: в Астане встречают Владимира Путина

О главном политическом событии этого дня. В Астане уже все готово к встрече нашего президента. Российский борт номер один ждут совсем скоро. Программа трехдневного госвизита очень насыщенная. Переговоры в разных форматах.

А еще Владимир Путин примет участие в саммите Евразийского экономического союза. О стратегическом партнерстве России и Казахстана расскажет корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Второй госвизит за один президентский срок — исключение. Но его сделали, чтобы подчеркнуть уровень отношений между Россией и Казахстаном. И в городе перед прилетом Путина навели особую обстановку.

Символика и флаги двух стран в столице Казахстана сейчас буквально на каждом шагу, что подчеркивает важность этого визита. И, кстати, многие горожане фотографируют их себе на память.

Визит Владимира Путина в Казахстан точно запомнится. Накануне прилета он обо всем подробно написал в статье. Отметил, например, прочные экономические связи.

«С участием российских инвесторов в республике реализуется порядка 70 крупных проектов, в том числе в автомобилестроении, тяжелом машиностроении, химической промышленности и многих других технологичных отраслях, благодаря чему уже создано более 60 тысяч новых рабочих мест. Активно развивается российско-казахстанское сотрудничество в энергетике», — написал Владимир Путин.

Наши инвестиции в экономику Казахстана — больше 30 миллиардов долларов. Через территорию России на мировые рынки идет больше 80% казахстанской нефти. Сложно перечислить сферы, в которых страны не ведут взаимовыгодное сотрудничество. В гуманитарной сфере тоже особые отношения.

«В России высоко ценят вклад Казахстана в совместную работу и в рамках Международной организации по русскому языку, созданной по инициативе Касым-Жомарта Кемелевича. В марте в Москве первая министерская конференция дала старт практической деятельности этой уникальной структуры, нацеленной на сохранение позиций русского языка и русскоязычного культурно-гуманитарного пространства в мире», — добавил президент.

Путин отдельно подчеркнул: беседы с президентом Токаевым всегда проходят в доверительном ключе. В эти дни здесь проходит форум ЕврАзЭС. Один из заметных вопросов — участие в структуре Армении. Премьер Пашинян в Астану не поехал. Страна заявила, что стремится в ЕС, а совмещать членство по объективным причинам нельзя.

«Упрашивать, конечно, никто не может Армению, тем более что они уже законодательно ориентировались на это. Но, конечно, нужны будут какие-то разъяснения», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— То есть можно сказать, что судьба Армении будет определена на ближайшем саммите ЕАЭС? Вернее, они определятся с ней?

— Нет, ни в коем случае. Это неправильно, так нельзя говорить. Армения остается в ЕАЭС. Армения будет участвовать на рабочем уровне, но тем не менее примет участие.

Судя по всему, это последовательная позиция армянского руководства. Так, например, они тянут с решением по Армянской АЭС. Глава «Росатома» рассказал нам, что страна давно получила российское предложение, но пока не определилась, с кем дальше будет строить мирный атом.

«Об этом, конечно, знает и Никол Воваевич Пашинян, об этом знают все члены правительства. Ну и думаю, что... Да, состоялся неоднократно разговор на уровне президента Российской Федерации, и я был тому свидетелем, как Владимир Владимирович очень аргументированно предлагал те или иные российские решения. Здесь полностью мячик сейчас на стороне армянской команды», — сообщил генеральный директор госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

Впрочем, обсуждение участия отдельных членов организации главной темой саммита не станет. У России и Казахстана слишком много общих вопросов и тем, особенно по линии ЕврАзЭС. Главное все же - строительство большого евразийского пространства.

