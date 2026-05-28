За сбыт пищевого фальсификата предложили ввести реальные сроки заключения

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

За пищевой фальсификат может грозить тюрьма. Как выяснили «Известия», соответствующие поправки в Уголовный кодекс подготовило Московское общество защиты потребителей.

Особое внимание уделили случаям, когда некачественные продукты будут поставлять в соцучреждения. По мнению авторов инициативы, наказание в 500 тысяч, которое есть сейчас, предпринимателей не пугает. Нарушения фиксируют систематически.

Так, например, по итогам 2025 года Россельхознадзор выявил рекордный рост подделок в молочной продукции. Он составил почти 18%.

Кроме того, предлагается обязать торговые сети проверять всех поставщиков продуктов на предмет несоответствия качеству.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на рынке автозапчастей сложилась крайне опасная ситуация: доля контрафакта в магазинах превысила 50%, то есть каждая вторая деталь может оказаться подделкой. Отличить такие товары от оригинала становится все сложнее — подмену не всегда может заметить даже опытный специалист, если подделка качественная.

