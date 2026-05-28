Форма, цвет и размер потенциального рака: как определить опасную родинку

Дерматовенеролог Чепурнова: подозрительные родинки отличаются нечеткими краями

Нечеткие очертания, неравномерный цвет и склонность к зуду и кровоточивости — все это признаки подозрительной родинки. Такие образования на коже считаются фактором риска развития онкологического заболевания. Об этом РИА Новости рассказала врач дерматовенеролог, косметолог, кандидат медицинских наук Наталья Чепурнова.

«Если родинка ассиметричная, с нечеткими и неровными краями, неравномерно окрашена, кровоточит, зудит и в целом быстро меняется, то это причина в ближайшее обратиться к врачу дерматологу-онкологу для осмотра, владеющим дерматоскопией», — заявила эксперт.

Чепурнова посоветовала проводить регулярный осмотр невусов людям, у которых много образований на коже, и тем, у кого периодически появляются новые. Самостоятельную оценку их состояния необходимо проводить раз в месяц. По словам специалиста, наличие 50-100 родинок — это повод обследоваться в медицинском учреждении раз в три-шесть месяцев. Если родинок меньше, достаточно посещать дерматолога раз в год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как защитить родинки от солнечных ожогов. Попытки спрятать их от ультрафиолетового излучения с помощью пластыря грозят развитием воспалительных процессов. Жара и пот — идеальные условия для раздражения невуса. Вместо заклеивания врачи предлагают использовать качественные солнцезащитные кремы с высоким индексом SPF (30-50) и выбирать свободную одежду из натуральных тканей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджер МАКС.