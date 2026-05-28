Теплицу унесло: ураган обрушился на Удмуртию, Свердловскую область и Челябинск

Сразу несколько российских регионов оказались под ударом разрушительного урагана. Есть жертвы.

В Удмуртии погибла жительница. Она пыталась спрятаться от стихии в теплице. И это решение оказалось роковым. Сильный ветер сорвал конструкцию.

В республике повреждены десятки частных и многоквартирных домов, повалены деревья. Ураган бушевал и в Свердловской области. Ветер валил столбы, рвал провода. Порывы достигали 30 метров в секунду. А в Челябинске разбиты десятки машин. Последствия разгула стихии увидела корреспондент «Известий» Алия Ирхадина.

Таких погодных качелей жители Челябинска давно не видели. Сначала налетела песчаная буря, потом начали падать деревья.

Эта женщина уцелела чудом. Пешеходам приходилось лавировать между летящими кусками крыш. Трагедии не удалось избежать на озере Смолино. Во время шторма утонула женщина. Она не успела выбраться на берег — тело вытащили очевидцы.

Шквалистый ветер порывами до 30 метров в секунду. Ураган нес пыль и песок. В небе мелькали раскаты молний. Одна из них попала в электроподстанцию, оставив без света целый район.

Серьезный урон нанесен десяткам машин.

«Был такой звук: „уууух!“ — и резко потемнело, ну и потом крыша упала. Под ней несколько машин оказалось», — рассказала жительница Челябинска.

«Вот мой автомобиль, как видите, дерево сильно придавило его. Замята крыша, еще не известно, какие повреждения далее», — сообщил владелец разбитого автомобиля.

Повреждения у машин самые разные: от царапин до глубоких вмятин. Сообщений об упавших деревьях на автомобили с каждым часом становится все больше.

Дотянулась стихия и до соседней Свердловской области. Сильные порывы ветра повредили фасады домов в спальных районах.

Упавший металлический забор возле строящегося дома придавил мужчину — его вытаскивали прохожие. К счастью, серьезных травм удалось избежать. И синоптики предупреждают: это еще не конец, стоит ожидать нового удара стихии.

Сейчас коммунальные службы во всех районах города устраняют последствия.

