В Москве фестиваль «День молодежи» пройдет 27 и 28 июня

В Москве стартует третий сезон масштабного городского проекта «Лето в Москве». В 2026 году его главной темой станет «Время быть вместе», а значительную часть программы посвятят истории, культуре и традициям народов России.

Мероприятия начнутся 30 мая и продлятся до 6 сентября. Для жителей столицы и туристов подготовят концерты, фестивали, экскурсии, театральные постановки, спортивные занятия и благотворительные акции. Проект объединит более 500 площадок во всех районах города.

Народные танцы и дегустации на Дне молодежи

Одним из событий летней программы станет фестиваль «День молодежи», который пройдет 27 и 28 июня в парке «Ходынское поле». Гостям предложат не только лекции, мастер-классы и концерты, но и мероприятия, знакомящие с народной культурой.

Посетители смогут увидеть народные танцы и принять участие в дегустациях. В программе также заявлены спортивные турниры, встречи с экспертами, занятия по оказанию первой помощи и другие активности.

Организаторы рассчитывают, что фестиваль станет местом общения для молодых людей и поможет объединить современные форматы отдыха с интересом к истории и традициям страны.

Ремесла, костюмы и блюда регионов на фестивале «Русское поле»

Одним из самых крупных событий, посвященных народной культуре, станет XV Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле». Он пройдет 22 августа в парке Победы на Поклонной горе и будет посвящен Году единства народов России.

Ожидается, что фестиваль соберет около двух тысяч участников, а его гостями станут не менее 150 тысяч человек. На главной сцене выступят профессиональные и любительские хоровые и танцевальные коллективы. Кульминацией программы станет концерт Большого русского хора.

На «Площади регионов» мастера и производители из разных уголков страны представят изделия народных промыслов. Здесь же проведут мастер-классы, во время которых посетители смогут познакомиться с традиционными техниками изготовления предметов быта и декоративного искусства.

Отдельной площадкой станет «Модный ряд». Дизайнеры покажут коллекции русских и этнических костюмов, созданные с использованием национальных мотивов.

Познакомиться с гастрономическими традициями можно будет на площадках «Сытный двор» и «Национальная кухня». Посетителям предложат продукцию брендов из разных регионов России.

Обряды и фольклор покажут на «Поляне традиций»

Новым пространством фестиваля «Русское поле» станет «Поляна традиций». На ней выступят фольклорные ансамбли и народные коллективы.

Гостям покажут интерактивные спектакли, вдохновленные бытом, обрядами и культурой народов России. Посетители смогут не только посмотреть выступления артистов, но и узнать, как формировались традиции, песни и праздничные ритуалы в разных регионах страны.

Также на фестивале пройдет конкурс народных обрядов «Сила традиций». Его участники представят творческие номера, основанные на культурном наследии и обычаях.

История страны оживет на городских площадках

В программу «Лета в Москве» войдут и мероприятия, посвященные исторической памяти. С 11 по 15 июня в столице пройдет основной блок фестиваля «Времена и эпохи».

Центральной площадкой станет кинопарк «Москино», где организуют исторические реконструкции и интерактивные представления. Посетители смогут увидеть события разных периодов — от древности до начала XX века.

Культурную программу продолжит фестиваль «Театральный бульвар», который пройдет с 30 мая по 30 августа. На открытых городских площадках покажут спектакли, перформансы и проведут мастер-классы.

Где следить за расписанием мероприятий

Площадки «Лета в Москве» будут работать в центре столицы и в жилых районах. Среди ключевых мест проекта — Выставка достижений народного хозяйства, парк Горького, кинопарк «Москино», Коломенское, площадь Революции и Манежная площадь.

Большинство мероприятий проекта будут бесплатными. Актуальное расписание, адреса площадок и условия посещения организаторы публикуют на официальном сайте проекта «Лето в Москве» и на портале mos.ru.

