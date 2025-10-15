Пытка, чтобы сломить: Гуцул о бесчеловечных условиях заключения в тюрьме Молдавии

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 40 0

Глава Гагаузии заявила, что подобные действия властей приведут лишь к их же разочарованию.

Где содержат Евгению Гуцул

Фото: © РИА Новости/Родион Прока

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Гуцул: Молдавия использует заключение как пытку

Власти Молдавии используют заключение главы Гагаузии Евгении Гуцул как пытку, чтобы сломить ее. Об этом она рассказала ТАСС при помощи адвокатов.

По словам Гуцул, ее намеренно поместили в тюрьму № 13, которую Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал «несовместимой с человеческим достоинством». О чем власти Молдавии прекрасно знали. Именно в этом и заключается предвзятость и давление на нее.

«Они используют само заключение как пытку. Их цель — сломить меня и через меня — волю всей Гагаузии. Но их ждет разочарование. Мой дух, как и дух нашего народа, не сломить!» — заверила глава Гагаузии.

Евгения Гуцул обвиняется якобы в финансировании оппозиционной молдавской партии «Шор», деятельность которой в этой стране признана незаконной. Суд 5 августа приговорил лидера автономного образования к семи годам лишения свободы.

Сама же глава Гагаузии все обвинения отрицает.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что апелляционная палата Кишинева отказалась освобождать Гуцул.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.96
-0.89 92.68
-1.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:56
Жители Петербурга раскритиковали реконструкцию городских пространств
10:41
Путин назвал гимнаста Дитятина волевым и требовательным к себе человеком
10:27
ФСБ РФ пресекла деятельность подозреваемой в госизмене жительницы Донецка
10:11
Снялась без одежды и осталось без мужа? Почему Николь Кидман разводится с Китом Урбаном
10:10
Не обязаны принимать: США аннулируют визы радовавшихся смерти Кирка иностранцев
9:58
Ярмарка тщеславия: как сделанные родителями поделки для садика вредят детям

Сейчас читают

«Я такая необразованная»: Лариса Долина высказалась о певице MARGO
Генсек НАТО Рютте рассказал анекдот про Lada и холодильник
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео