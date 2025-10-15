Пытка, чтобы сломить: Гуцул о бесчеловечных условиях заключения в тюрьме Молдавии

Гуцул: Молдавия использует заключение как пытку

Власти Молдавии используют заключение главы Гагаузии Евгении Гуцул как пытку, чтобы сломить ее. Об этом она рассказала ТАСС при помощи адвокатов.

По словам Гуцул, ее намеренно поместили в тюрьму № 13, которую Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал «несовместимой с человеческим достоинством». О чем власти Молдавии прекрасно знали. Именно в этом и заключается предвзятость и давление на нее.

«Они используют само заключение как пытку. Их цель — сломить меня и через меня — волю всей Гагаузии. Но их ждет разочарование. Мой дух, как и дух нашего народа, не сломить!» — заверила глава Гагаузии.

Евгения Гуцул обвиняется якобы в финансировании оппозиционной молдавской партии «Шор», деятельность которой в этой стране признана незаконной. Суд 5 августа приговорил лидера автономного образования к семи годам лишения свободы.

Сама же глава Гагаузии все обвинения отрицает.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что апелляционная палата Кишинева отказалась освобождать Гуцул.

