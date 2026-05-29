Умер чемпион СССР и футболист «Торпедо» Немесио Посуэло

Мария Гоманюк

Чем был известен умерший футболист Немесио Посуэло

Фото: © РИА Новости/Юрий Сомов

Бывший советский футболист Немесио, также известный как Михаил Посуэло, ушел из жизни в Мадриде. Ему было 85 лет. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба «Торпедо» Москва в Telegram-канале.

В клубе выразили соболезнования родным и близким бывшего игрока.

«Футбольный клуб „Торпедо“ Москва выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», — отметили в сообщении команды.

Посуэло играл на позиции нападающего. За московское «Торпедо» он провел 72 матча и забил 24 мяча.

В составе столичного клуба футболист стал чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР в 1960 году. К тому же вместе с «Торпедо» он дважды завоевывал серебряные медали чемпионата Советского Союза — в 1961 и 1964 годах.

Кроме «Торпедо», Посуэло выступал за московский «Спартак» и ленинградский «Зенит». Его спортивная карьера была связана с несколькими известными советскими клубами.

Немесио Посуэло родился в Харькове в семье испанских коммунистов-эмигрантов, которые переехали в СССР после бегства от режима Франсиско Франко. Футболист перебрался на историческую родину, в Испанию, в 1996 году.

