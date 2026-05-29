«Остановить его непросто»: кто стал лучшим футболистом по версии «Спорт-Экспресса»

На чемпионат мира собираются поехать сотни наших болельщиков. Но чтобы увидеть яркую борьбу на поле, совсем не обязательно лететь за океан. Уходящий сезон стал одним из самых запоминающихся.

На спортивном небосклоне России зажглось немало новых звезд. Лучших футболистов страны выбрали игроки, тренеры и читатели «Спорт-Экспресса». Кто возглавил этот рейтинг — узнал корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Для российского футбола времена сейчас не самые благоприятные. Из-за санкций нет еврокубков, нет чемпионата мира. Казалось бы, зачем это все? Но финал Кубка России собирает на трибунах больше 70 тысяч болельщиков. На поле, в числе прочих, Джон Кордоба — лучший игрок сезона по итогам голосования «Спорт-Экспресса».

«Прежде всего хочу поблагодарить всех игроков, коллег, которые голосовали за меня и считают меня лучшим. И также хочу поблагодарить мою команду и моих партнеров, потому что без них это было бы невозможно. И, конечно, „Спорт-Экспресс“, который проводит это голосование и делает такие вещи интересными, чтобы мы могли мотивироваться и бороться за такие награды», — сказал нападающий ФК «Краснодар» Джон Кордоба.

Будем честны: на месте колумбийца каждый бы сказал что-то подобное. Но тут, кажется, все искренне. Кордоба играл в «Энвигадо», «Чьяпас» и «Дорадос», трех клубах Германии, а последние пять лет — в городе со странным для него названием Краснодар. За эти годы влюбил в себя всех.

«Мощный форвард, который забивает много голов. Очень сложно защитникам ему противостоять. Мощный удар, широкая спина, мощный корпус. Остановить колумбийца всем непросто, и поэтому он в том числе выиграл звание не только лучшего футболиста РПЛ по опросу издания „Спорт-Экспресс“, но и стал лучшим бомбардиром чемпионата. Забил 17 голов, и ближайший преследователь отстал на четыре гола», — рассказал шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.

По итогам голосования есть еще один очень показательный момент: в первой десятке половина — россияне. А ведь в собственном соку варится целое поколение российских футболистов. Это не их вина. Но они хороши. Кисляк из ЦСКА, Батраков из «Локомотива», Тюкавин из «Динамо» — уже на первых ролях в нашей лиге и под прицелом ведущих клубов из Европы, несмотря на санкции.

«Положительно то, что достаточно большое количество молодых игроков. Такое ощущение, что новая волна начинается. Эти футболисты обученные, техничные, психологически устойчивые. И я думаю, что во многом они будут определять будущее российского футбола», — отметил мастер спорта России, бывший полузащитник ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) Алексей Игонин.

Голосование за лучшего игрока нашего чемпионата «Спорт-Экспресс» проводит уже 35 лет, и ценность его в том, что голосуют сами футболисты — по 11 человек из каждой команды лиги. Признание коллег и само по себе дорого, и лигу толкает вперед.

«Чемпионат России вполне смотрибельный с точки зрения зрелища, шоу, ключевых матчей, напряженности, с точки зрения соревновательной турнирной таблицы. С точки зрения какого-то уровня, опять же, мы будем говорить, можем судить об этом только когда мы выйдем на международную арену и сможем определить, насколько мы конкурентоспособны к европейскому футболу», — сказал глава селекционной службы ФК «Краснодар» Максим Бузникин.

Ну, это, конечно, поживем — увидим. Но посмотреть и так есть на кого. Даже жаль, что сезон закончен. На стадион бы.

