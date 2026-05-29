Безэкипажные катера атаковали три танкера у берегов Турции

Кадры, снятые у берегов Турции — их сейчас изучают военные эксперты всего мира — в акватории Черного моря пытались атаковать сразу три танкера, предположительно связанных с транспортировкой российской нефти. По крайней мере, так пишет агентство Reuter.

Возле кормы одного из судов можно заметить застрявший бэк типа «Магура» — именно такие обычно используют ВСУ. Недалеко в море заметили еще один такой же дрейфующий катер. Оба не сдетонировали, а вот третий, как сообщается, взорвался.

Интересно, что один из танкеров — под флагом Сьерра-Леоне — попадает под удар дрона уже второй раз за эту весну. В конце марта в том же месте в него ударил беспилотник, и турецким спасателям тогда пришлось снимать экипаж.

Официальных заявлений от властей пока еще не было.

